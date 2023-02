Eine 40-jährige Erfolgsgeschichte: Heimatmuseum Grafschaft Hoya

Von: Christel Niemann

Zur Feier seines 40-jährigen Bestehens hat das Heimatmuseum Grafschaft Hoya am 11. Februar viele offizielle Besucher in der Kultureinrichtung Martinskirche empfangen, wo mehrere Redner in ihren Beiträgen auf das Geschehen der vergangenen Jahrzehnte zurückgeblickten. Und kaum waren abschließend die Worte von Museumsleiterin verklungen, strömten die Gäste der Jubiläumsfeier ins benachbarte Museum, um neben der Dauerausstellung auch in die Exponate der aktuellen Sonderausstellung „Ein Blick hinter die Kulissen“ einzutauchen und sich bei Kaffee und Butterkuchen zwanglos auszutauschen.

1 / 26 Der Heimatverein Grafschaft Hoya feiert das 40-jährige Bestehen des Heimatmuseums mit einem Festakt in der Martinskirche. © Christel Niemann

