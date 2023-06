Bundeswehr bereitet auf Ernstfall vor

Von: Christel Niemann

Nach einem „Bombenanschlag“ sind Gebäude eingestürzt. © Niemann, Christel

„Joint Cooperation“ in Hoya: Bundeswehr und Institutionen arbeiten zusammen

Hoya – Ein Terroranschlag auf Wohngebäude in einem fiktiven Land in der Region Altan: Gebäude stürzen ein, Feuer brechen aus, Menschen sind verschüttet, und es sind Schwerst- und Schwerverletzte zu versorgen. Da die Terroristen noch in der Nähe vermutet werden, können weitere Anschläge drohen. So sah das Szenario der Großübung im Rahmen der jährlichen Bundeswehr-Übung „Joint Cooperation“ mit 300 Übungsteilnehmern auf dem Gelände der THW-Bundesschule in Hoya aus.

Der weltweit größten internationalen Übung dieser Art lag regional ein ausgefeiltes Szenario zugrunde, das im erdachten „Altraverda“ angesiedelt war. Es handelte sich dabei um eine zivil-militärische Übung unter Beteiligung von Soldaten aus Nienburg, internationaler Partner aus 27 Nationen – darunter auch solche, die nicht Nato-Mitglied sind – sowie zivilen Vertretern aus Politik, Kommunalverwaltung und Wirtschaft.

Der Nienburger Kommandeur Oberst Armin Schaust beschrieb das Geschehen als Plattform für ein multinationales und zivil-militärisch übergreifendes Training von Verfahrensabläufen, Kooperationen und zivil-militärischer Zusammenarbeit. „Alles soll möglichst authentisch wirken. Wie bei einem echten Einsatz der Bundeswehr werden die unterschiedlichen Details zusammengetragen und im Nachhinein ausgewertet.“ Mit dem Anspruch auf eine höchstmögliche Authentizität gehe es daher auch nicht ohne die Menschen und Institutionen vor Ort.

Schaus: „Es gibt Dutzende einzelne Szenarien, in die regionale Unternehmen, Politiker, Polizei, Feuerwehr, THW sowie Rettungskräfte aktiv eingebunden sind und Hand in Hand mit den Soldaten zusammenarbeiten.“ Dafür wurden regionale Anlaufstellen, sogenannte CIMIC-Center, eingerichtet, wo Informationen gesammelt und an das Hauptquartier weitergeleitet wurden. Letzteres befand sich in der Nienburger Clausewitz-Kaserne.

Wichtig war dem Oberst außerdem die Feststellung, dass die Übung zwar einem rein fiktiven Szenario folge, aber vollkommen real ablaufe. „Wenn das Leben zahlreicher Menschen auf dem Spiel steht, müssen alle Kompetenzen gebündelt werden, von der Polizei über die Rettungsorganisationen bis hin zur Bundeswehr“, erklärte er. Und damit dieses komplexe Ineinandergreifen der Organisationen im Ernstfall auch klappe, müsse es eingehend geübt werden. Deshalb waren bei der Übung neben Puppen mehrere Statisten im Einsatz, die die Mitglieder vom DRK geradezu erschreckend realistisch zu Gewaltopfern geschminkt hatten. Das erste Fazit von Schaust: „Die Zusammenarbeit funktioniert bereits sehr gut. Selbstverständlich wird die gesamte Übung abschließend genau analysiert, um gegebenenfalls die Abläufe weiter zu optimieren.“ Die Zusammenarbeit der Beteiligten bezeichnete er als das A und O. „Es ist wichtig, auch die Fähigkeiten und Verfahren der anderen zu kennen. „In der Krise, die Köpfe zu kennen, lautet hier die Devise.“

Beobachter aus Malaysia, Estland, Georgien, Pakistan und Zypern sind bei der Übung vertreten. © Christel Niemann

Das DRK versorgt „Schwer- und Schwerstverletzte“. © Niemann, Christel