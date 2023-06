JBG-Schüler präsentieren in Hoya Projekte für eine bessere Welt

Von: Christel Niemann

Teilen

Klimawandel, Armut und Hunger, Flucht sowie Migration sind Themen, die alle etwas angehen. Was kann unser Beitrag zum Klimaschutz, zu fairen Standards in der Arbeitswelt und gegen Hunger und Armut sein? So die Wegweiser, denen die Schüler am Johann Beckmann-Gymnasium Hoya im Rahmen der Projektwoche folgten, die unter dem Motto „„How can I change the world?“ stand.

1 / 21 JBG-Schüler präsentieren Ergebnisse ihrer Projektwoche in Hoya © Christel Niemann

2 / 21 JBG-Schüler präsentieren Ergebnisse ihrer Projektwoche in Hoya © Christel Niemann

3 / 21 JBG-Schüler präsentieren Ergebnisse ihrer Projektwoche in Hoya © Christel Niemann

4 / 21 JBG-Schüler präsentieren Ergebnisse ihrer Projektwoche in Hoya © Christel Niemann

5 / 21 JBG-Schüler präsentieren Ergebnisse ihrer Projektwoche in Hoya © Christel Niemann

6 / 21 JBG-Schüler präsentieren Ergebnisse ihrer Projektwoche in Hoya © Christel Niemann

7 / 21 JBG-Schüler präsentieren Ergebnisse ihrer Projektwoche in Hoya © Christel Niemann

8 / 21 JBG-Schüler präsentieren Ergebnisse ihrer Projektwoche in Hoya © Christel Niemann

9 / 21 JBG-Schüler präsentieren Ergebnisse ihrer Projektwoche in Hoya © Christel Niemann

10 / 21 JBG-Schüler präsentieren Ergebnisse ihrer Projektwoche in Hoya © Christel Niemann

11 / 21 JBG-Schüler präsentieren Ergebnisse ihrer Projektwoche in Hoya © Christel Niemann

12 / 21 JBG-Schüler präsentieren Ergebnisse ihrer Projektwoche in Hoya © Christel Niemann

13 / 21 JBG-Schüler präsentieren Ergebnisse ihrer Projektwoche in Hoya © Christel Niemann

14 / 21 JBG-Schüler präsentieren Ergebnisse ihrer Projektwoche in Hoya © Christel Niemann

15 / 21 JBG-Schüler präsentieren Ergebnisse ihrer Projektwoche in Hoya © Christel Niemann

16 / 21 JBG-Schüler präsentieren Ergebnisse ihrer Projektwoche in Hoya © Christel Niemann

17 / 21 JBG-Schüler präsentieren Ergebnisse ihrer Projektwoche in Hoya © Christel Niemann

18 / 21 JBG-Schüler präsentieren Ergebnisse ihrer Projektwoche in Hoya © Christel Niemann

19 / 21 JBG-Schüler präsentieren Ergebnisse ihrer Projektwoche in Hoya © Christel Niemann

20 / 21 JBG-Schüler präsentieren Ergebnisse ihrer Projektwoche in Hoya © Christel Niemann

21 / 21 JBG-Schüler präsentieren Ergebnisse ihrer Projektwoche in Hoya © Christel Niemann

An vier Tagen haben sich die Schüler mit dieser Frage beschäftigt, haben jahrgangsübergreifend an dem Thema gearbeitet und am Donnerstagnachmittag bei einem „Tag der offenen Tür“ , mit dem zugleich auch das 40-jährige Bestehen des JBG gefeiert wurde, der interessierten Öffentlichkeit ihre vielfältigen Ergebnisse vorgestellt.