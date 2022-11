Schuleigener Instagram-Account bietet Hoyaer Gymnasium neue Chancen

Von: Nala Harries

Jannes Rademacher und Swer Wapenhensch (von links) sind für die Produktion der Inhalte und die Veröffentlichung der Beiträge auf dem Instagram-Account des Johann-Beckmann-Gymnasiums zuständig. © nala harries

Hoya – Gerade für die jüngere Generation ist die digitale Nachrichtenplattform Instagram nicht mehr aus ihrem Alltag wegzudenken. In dem sozialen Netzwerk werden Bilder gepostet, Filme hochgeladen, sogenannte Reels, kurze kreative Videos, verbreitet oder im Allgemeinen Informationen ausgetauscht. Das Potenzial, die Plattform für sich zu nutzen, hat auch das Johann-Beckmann-Gymnasium (JBG) aus Hoya für sich erkannt und daher vor einem Jahr einen schuleigenen Account erstellt.

Mit aufgebaut haben diesen die Schüler Jannes Rademacher und Swer Wapenhensch. Sie sind seit Beginn an für die Produktion der Inhalte und die Veröffentlichung der Beiträge verantwortlich. Ihren ersten publizierten die beiden heute 16-Jährigen am 2. November 2021. Mittlerweile sind es schon 51. Auch die Anzahl der Follower ist seitdem gestiegen: Ganze 457 verzeichnet das JBG aktuell – und es kommen stetig weitere dazu.

Mit der Geburtsstunde des schuleigenen Instagram-Accounts hätten sich auch verschiedenste Chancen für das Gymnasium ergeben, meint Lehrerin und Koordinatorin der Schulentwicklung, Nina Kleuker, die gemeinsam mit ihrer Kollegin Wiebke Wienberg das Projekt betreut. Zum einen seien bereits potenzielle Bewerber auf diese Weise auf das JBG aufmerksam geworden. Zum anderen würden die Schüler Informationen erhalten, die ganz nah an ihrem Schulalltag orientiert sind – und das zumeist aus Schülerperspektive. „Aber auch die Eltern erhalten auf diese Weise authentische Einblicke und erfahren, was ihre Kinder eigentlich so machen“, nennt Swer Wapenhensch noch einen Vorteil.

So thematisierten er und sein Projektpartner beispielsweise bereits den Schulleiter-Wechsel, begleiteten den Frankreichaustausch oder veröffentlichten Beiträge zur Teilnahme an der Ideen-Expo in Hannover. Ebenso sei die Vorstellung verschiedenster Arbeitsgruppen möglich, führt er aus. Anlässlich des heutigen Geburtstages des Accounts ist zudem ein kurzer Film geplant, kündigt Wiebke Wienberg an. Die Plattform sei jedoch nicht nur für die bestehende Schülerschaft förderlich, findet Jannes Rademacher. Für angehende Gymnasiasten biete sie ebenfalls eine Hilfestellung, um sich einen ersten Eindruck über die Schule zu verschaffen, blickt er der Entwicklung positiv entgegen.

„In einigen Bereichen begegnen sich Lehrer und Schüler bei uns bereits auf Augenhöhe. In anderen reichen die Kompetenzen der Schüler aber sogar über die der Lehrer hinaus. Das Projekt macht dies ganz deutlich“, erklärt Nina Kleuker, die sich zuvor noch nicht allzu intensiv mit Instagram auseinandergesetzt hatte. „Daher bin ich total froh, dass sich Jannes und Swer mit der erforderlichen Technik auskennen.“

Kleuker wünscht sich allerdings, dass das Instagram-Projekt nur der Startschuss für eine langfristige Entwicklung gewesen ist. Das Miteinander- und Voneinanderlernen auf Augenhöhe könne ihrer Meinung nach noch weiter vorangetrieben werden. „Das macht auch etwas mit dem Gemeinschaftsgefühl“, ist sie überzeugt.

Die Lehrerin denkt dabei unter anderem an Fortbildungen, in deren Rahmen Schüler Lehrern und Eltern den Umgang mit den sozialen Netzwerken vermitteln. Diesen Ansatz verfolgte das JBG bereits bei einer Projektwoche, in der ältere Schüler jüngere Schülern, in der digitalen Mappenführung fortgebildet haben. Und genau diese Richtung ist es, die das JBG zukünftig noch stärker einschlagen möchte.