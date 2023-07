JBG Hoya verabschiedet 71 Absolventen, darunter 50 junge Frauen

Von: Nala Harries

Ausgezeichnet für besondere Leistungen von der Ernst-Stewner- und der Hans-Lühmann-Stiftung (von links): Marit Ahlers, Jana Zerfowski, Sarah Voß, Nele Gieseler, Frederik Baumert und Ilyas Karaüzüm. © nala harries

Hoya – Circa 15 000 Unterrichtsstunden haben sie seit der Grundschule hinter sich gebracht. Doch nun ist es soweit: Die 71 Absolventen des Johann-Beckmann-Gymnasiums (JBG) Hoya halten ihr Abschlusszeugnis in den Händen und schlagen damit ein neues Kapitel ihres Lebens auf. Der diesjährige 13. Jahrgang der Schule weist gleich mehrere Besonderheiten auf, wie Oberstufenkoordinatorin Silke Schoppe während ihrer Rede bei der Entlassungsfeier hervorhob.

Zum einen könnte man mit Blick auf die Schülerschar annehmen, dass das JBG womöglich bald ein reines Mädchengymnasium werde, so Schoppe. Denn unter den Absolventen 2023 befinden sich gleich 50 junge Frauen und nur 21 heranwachsende Männer. Ein Trend, der sich schon länger abzeichnet. Zum anderen sei die Profilwahl äußerst ungewöhnlich gewesen, so die Oberstufenkoordinatorin weiter. Zur Erklärung: Zu Beginn der Oberstufenphase können sich die Schüler für eine bestimmte Richtung entscheiden. Zur Auswahl stehen ein musisch-künstlerischer, ein sportlicher, ein gesellschaftswissenschaftlicher oder ein naturwissenschaftlicher Zweig. Die meisten der Schüler, insgesamt 27, hätten die Naturwissenschaften ausgewählt, so Silke Schoppe. Und unter den zehn besten Abituren in diesem Jahr kommen acht aus eben diesem Bereich. „Sieben davon sind übrigens Mädchen“, betont sie noch einmal, wie erfolgreich die Frauenfraktion am JBG war.

Eine weitere Besonderheit: „Ihr seid der erste Jahrgang, der Johann Beckmann nach 1811 noch einmal habt sterben lassen“, sagte Silke Schoppe augenzwinkernd. Damit bezog sie sich auf einen äußerst unglücklichen Vorfall, bei dem den Schülern die Statur des Namensgebers zerbrochen war. Darüber konnten zwar nun alle herzlich lachen, dennoch forderte die Oberstufenkoordinatorin einen angemessenen Ersatz.

Ebenso wie Schoppe sorgte auch die Rede von Schulleiter Dr. Cord Meyer für den ein oder anderen Schmunzeler, als er eine Aufgabe aus der diesjährigen Abschlussprüfung vorstellte. Dafür zog er sogleich sein knapp drei Meter langes Stand-up-Paddle-Board unter der Bühne hervor. Schlussendlich sollte das Gefährt symbolisch auf den Fluss des Lebens hinweisen, erklärte der JBG-Chef und gab seinen Schützlingen auf diese Weise Folgendes mit auf den Weg: „Ihr habt das Paddel in der Hand, ihr könnt lenken. Und wenn ihr euch mal verirren solltet, habt auch den Mut, die Richtung zu ändern. Verliert euch nicht selbst, und bleibt euren Zielen treu.“

Die Lehrkräfte Susanne Neddermann und Florian Goesche bedienten sich ebenfalls der Symbolik. Bei ihrem Redebeitrag ging es jedoch um einen Zug. „Von nun an seid ihr eure eigenen Schaffner“, meinte Neddermann beispielsweise, während sie den Absolventen alles Gute für die Zukunft wünschte.

Und die gestaltet sich für die Abiturienten und Inhaber der Fachhochschulreife des Johann-Beckmann-Gymnasiums äußerst unterschiedlich. Denn es würden ihnen nun zahlreiche Möglichkeiten offenstehen, verdeutlichten die Absolventen Emke Dinkelbach und Fenna Kunst während ihrer Ansprache. So sei für einige beispielsweise erstmal Pause angesagt, andere gingen auf Reisen, würden sich um einen Studienplatz kümmern oder gleich im Anschluss eine Ausbildung beginnen. „Mit dem Abschlusszeugnis beginnt das eigene, autonome Leben“, waren die beiden überzeugt, „doch wir haben so viel Zeit in der Schule verbracht, dass es auch schwer sein wird, loszulassen.“

Der Begriff Abitur wird passenderweise von dem lateinischen Wort abire abgeleitet, was so viel wie weggehen bedeutet. Und genau das steht den Absolventen jetzt bevor. Denn die Entlassungsfeier war ihre letzte offizielle Schulveranstaltung.

Um diesen Abschied ordentlich zu würdigen, fuhr das JBG neben den ergreifenden Redebeiträgen auch musikalisch groß auf. Das Blasorchester unter der Leitung von Hagen Meyer zeigte sein Können bei mehreren Einlagen par excellence, ebenso wie der junge Schulchor, den Dirk Folkers zu Höchstleistungen antrieb. Ferner wollten auch die beiden Absolventinnen Esther Nguyen am Klavier und Eske Wohlers an der Gitarre mit ihren Performances noch einmal zeigen, was sie können. Sie belohnte das Publikum mit lang anhaltendem Applaus und Jubel-Rufen.

Die Absolventen

Marit Ahlers, Yasmin Al-Suleiman, Jolina Aldefeld, Noél Badtke, Mathis Baethke, Frederik Baumert, Jannik Benne, Pauline Loisa Bockhop, Jasmin Bodimer, Fredda Carlotta Busar, Katharina Butt, Emke Dinkelbach, Sophie Dratzidis, Meret Dreier, Pia Charlotte Eichhorst, Marie Feenstra, Levke Feltrup, Luna Gadesmann, Felix Gerke, Nele Gieseler, Annika Görler, Deike Grimmelmann, Tammo Grote, Vivian Gruber, Merve Hartmann, Hajo Hestermann, Patrick Hogrefe, Naica Illies, Chiara Jensch, Madita Just, Ilyas Karaüzüm , Amelie Kesebom, Anna Lena Kiefert, Gerrit Klatte, Bennet Kracke, Ida Kraft, Diana Krauchuk, Hannah Krawen, Marieke Krüger, Anastasia Krupnyk, Fenna Jordis Kunst, Claudine Laake, Bennet Lackmann, Mattes Lehmeier, Lucca Marie Merkel, Julia Meyer, Jasmin Müller, Lene Müller, Esther Nguyen, Karla Pawlikowski, Timo Precht, Liska Röpe, Zoe Cheyenne Schalitz, Dirk Schlemermeyer, Sönke Schröter, Chris Stern, Emily Louisa Stichweh, Alena Straßburg, Lilian Carrie Strege, Malte Strobusch, Tamina Tegeler, Moritz Temme, Nova Thoss, Theresa Vienna, Sarah Voß, Szymon Witt, Amelie Wohlers, Eske Wohlers, Jessica Wrozek und Jana Zerfowski.

Ehrungen

Ausgezeichnet von der Ernst-Stewner Stiftung: Marit Ahlers (Note 1,2), Nele Gieseler (Note 1,3) und Jana Zerfowski (Note 1,4)

Ausgezeichnet durch die Lühmann-Stiftung

Für das beste Abitur im gesellschaftswissenschaftlichen Profil: Sarah Voß (Note 1,5)



Für das beste Abitur im sportlichen Profil: Ilyas Karaüzüm (Note 1,7)



Für das beste Abitur ehemaliger Oberschüler und für soziales Engagement: Frederik Baumert (Note 1,2)

Zudem sind noch zahlreiche weitere Ehrungen verliehen worden, darunter unter anderem der Abiturpreis der Deutschen Physikalischen Gesellschaft, Auszeichnungen der Gesellschaft Deutscher Chemiker und der Stiftung Zukunft Wald sowie des Fachverbands für Philosophie.