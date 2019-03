Henning Pertiet und Axel Zwingenberger singen in Hoya – mit ihren Fingern

Henning Pertiet eröffnete die beiden Hälften des Blues- und Boogie-Konzerts am Freitagabend in der Hoyaer Martinskirche.

Hoya - Von Horst Friedrichs. Ein Flügel singt den Blues. So klingt es, wenn Axel Zwingenberger und Henning Pertiet die schwarzen und die weißen Tasten durcheinanderwirbeln und dem glanzvollen Instrument in Hoyas Martinskirche Töne und Harmonien wie aus Traumwelten entlocken. Stimmen aus dem amerikanischen Süden werden wach – voller Melancholie und kraftvollem Drive zugleich.

Sklaven unter sengender Sonne auf den Baumwollfeldern Louisianas beklagen ihr schweres Los, und ihr Gesang kreiert jene „blue notes“, die später in das Wesen des Jazz eingehen sollen. Von dort ist es kein weiter Weg bis zu den verräucherten Blueskneipen in Chicago, die Zwingenberger und Pertiet im Kopfkino ihrer Zuhörer so wirklichkeitsnah lebendig werden lassen.

+ Axel Zwingenberger (am Flügel) beeindruckte eine große Zuhörerschar beim Konzert am Freitagabend im Kulturzentrum Martinskirche in Hoya. © Horst Friedrichs Am Freitagabend zelebrierten die beiden Weltklasse-Pianisten den Blues und den Boogie-Woogie im grafenstädtischen Kulturzentrum, dessen Sitzreihen dank einer eingeschworenen Fangemeinde dicht besetzt waren. Was die Tastenzauberer Zwingenberger und Pertiet aus dem blitzblanken Konzertflügel herausholten, sprengte alle Grenzen vornehm-klassischer Tonbildung, die das Großpiano sonst gewohnt sein mag. Die mächtigen Mauern des einstigen Gotteshauses erbebten und vibrierten unter der ganzen mitreißenden Wucht rollender Bässe, treibender Rhythmik und aufsteigender Tonhöhenflüge. Obwohl die Pianisten selbst keine einzige Note singen, verleihen sie dem Flügel doch eine Stimmgewalt, wie sie einst alle Schattierungen südstaatlicher Gefühlslagen hervorbrechen und die Geburtsstunde von Blues und Jazz in die Welt hinausschallen ließen.

Ein wohltuendes Detail des Konzerts der beiden Meister geriet fast zur Beiläufigkeit, weil kaum bemerkbar: Eine Verstärkeranlage fehlte völlig, war auch nicht nötig. Das Klangvolumen des Flügels in Verbindung mit der hervorragenden Akustik der Martinskirche machte digital-elektronisches Hochfahren absolut überflüssig. Vom tiefsten Grollen bis zu den feinsten Nuancen waren alle Töne selbst in den entlegensten Winkeln des Kirchenkonzertsaals kristallklar zu hören. Lediglich den humorgeprägten Ansagen und Erklärungen Zwingenbergers und Pertiets hätten ein einzelnes Mikrofon und eine kleine Lautsprecherbox gutgetan, um auch in den hinteren Zuhörerreihen verständlich anzukommen.

Nichtsdestoweniger erfuhren die Konzertgäste eine Menge über die verschiedenen Klavier-Spielweisen vom Ragtime über das Stride Piano des frühen Jazz bis hin zu den rollenden Achtelbässen des Boogie-Woogie.

Henning Pertiet eröffnete sowohl die erste als auch die zweite Hälfte des Hoyaer Konzerts am Freitagabend. Es folgte Axel Zwingenberger, und den jeweiligen Schlussteil, einschließlich Zugabe, bestritten die beiden vierhändig an den 88 Tasten.

Pertiet seit 30 Jahren auf Tour

Henning Pertiet feiert in diesem Jahr sein 30-jähriges Bühnenjubiläum. Seine Hoyaer Auftritte der vergangenen Jahre, zusammen mit musikalischen Weggefährten sowohl in der Martinskirche als auch im Autohaus Grünhagen, sind bei den treuen Konzertbesuchern unvergessen.

Zwingenberger seit 45 Jahren auf der Bühne

Axel Zwingenberger blickt bereits auf 45 Jahre Bühnenpräsenz zurück. Sein Ruf als Ausnahme-Virtuose am Piano führte ihn in die Konzertsäle der Welt, aber auch in die Nähe von alten Dampflokomotiven, deren Arbeitsgeräusche sich erdig groovend in der Ausdrucksstärke seiner linken Hand wiederfinden.

Natürlich erinnerte Zwingenberger an sein Konzert vor zwei Jahren im Lokschuppen der Museumsbahn in Bruchhausen-Vilsen – und daran, dass eines seiner großen Vorbilder, Meade Lux Lewis, (1905-1964) in Chicago in einem Haus an der Bahn lebte und entsprechend beeinflusst wurde. Dessen berühmten „Honky Tonk Train Blues“ spielte Zwingenberger als klangliches Bild einer Eisenbahnreise, die man sich auch als Museumsbahnfahrt von Bruchhausen-Vilsen nach Asendorf vorstellen konnte.

Etliche Nienburger hatten sich am Freitagabend in Gegenrichtung auf den Weg gemacht, um im starken Norden des Landkreises ein volles Pfund an jazzigen Klängen zu erleben, wie sie im Nienburger Jazzclub längst zu einer Rarität geworden sind.