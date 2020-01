Irische Pub-Atmosphäre im Alten Güterschuppen

Die „Kapellis“ bringen die Gäste in Eystrup mit Klängen von der grünen Insel in Stimmung

+ Die „Kapellis“ präsentieren sich multiinstrumental (von links): Inge Graf , Ute Hoffmann , Frank Ohnesorge (Mandoline, Bouzouki, Banjo, Bodhrán, Low Whistles, Gesang), Thomas Schneegluth (Bass, Gitarre) und Horst Frey (Gitarre, Dulcimer, Bouzouki, Gesang.)

Eystrup - Von Horst Friedrichs. „Ach, hätten wir das gute alte Irland doch nur hier bei uns!“ Mit diesem Stoßseufzer machten irische Einwanderer rund um den Globus ihrem Heimweh Luft. Und bald, wie hätte es bei Iren anders sein können, wurde ein Lied daraus: „If we only had old Ireland over here.“ So sangen sie in Amerika und in Australien, in England oder in Südafrika. Das war im 19. und im 20. Jahrhundert. Die „Kapellis“ besangen am Samstag dann Irland im historischen Güterschuppen in Eystrup.