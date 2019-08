„Es ist ein intuitives Rollenspiel“

INTERVIEW Guido Kruse verkörpert seit 2014 die Rolle des Grafen beim Katharinenmarkt

+ Guido Kruse aus Hoya war zunächst Ausschenker, dann Drechsler und schließlich Graf. Foto: REGINE SULING

Hoya – Für sein Alter hat er sich gut gehalten: Graf Otto III. von Hoya und Bruchhausen lebte Ende des 14. Jahrhunderts – und tut es noch immer, und zwar in Person von Guido Kruse. Er verkörpert die Rolle des Grafen beim Katharinenmarkt in Hoya seit 2014. Am 21. und 22. September schlüpft der in Wirklichkeit 58-jährige Hoyaer wieder in sein Gewand, um ein besonderes Ereignis zu feiern. Denn der Anlass des Markts ist die Wahl seiner Tochter Katharina zur Äbtissin im Kloster Wienhausen im Jahr 1422. Im Interview verrät Guido Kruse, was den Reiz an der Rolle des Grafen ausmacht und wie er Teile seiner Familie ebenfalls fürs Mittelalter begeisterte.