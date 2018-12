Von Identitätskrisen und merkwürdigem Wachstum

Wechold - Von Marion Thiermann. Die Mühen der Theatergruppe Wechold, die dem Heimatverein „Wecheln un ümto“ angehört, haben sich mal wieder gelohnt. Seit September haben die Akteure geprobt, geplant und vorbereitet, damit auch das Bühnenbild samt Requisiten, Deko und Styling mit dem Theaterstück stimmig ist. Am Samstag feierte die Gruppe mit „De Neegste bidde“ die Premiere im Gasthaus Peitsche in Wechold.

Der Dreiakter stammt aus der Feder von Hans Schimmel und wurde von Wolfgang Binder ins Plattdeutsche übersetzt. Schon die Ansage von Jan Beermann als Nachrichtenmoderator, der das Stück mit einem „garantierten Stimmungsbarometer von heiter bis ulkig“ ankündigte, ließ erahnen, dass die Laienspieler die Lachmuskeln ihrer Zuschauer wie gewohnt aufs Heftigste strapazieren werden.

In dem Stück geht es um den Landarzt Dr. Paul Brockmöller (gespielt von Frank Beermann), in dessen Praxis es normalerweise recht beschaulich zugeht. Unterstützt wird er von seiner Sprechstundenhilfe Johanna (Iris Koopmann), die alles in der Spur hält. Überweisungen gibt es nur selten, der Doktor, der auch schon mal Hypnose einsetzt oder zum Psychiater wird, behandelt alles selbst. Wenn auch auf unkonventionelle Art und Weise, denn in seiner Freizeit experimentiert er mit Pülverchen und Kräutern und testet seine Mittelchen erfolgreich an seinen Patienten. Ob es die Verdauungsprobleme von Magda Freese (Heike Lilienthal) sind, die sich mit ihrer Freundin Hilde Lütje (Dörte Oestmann) hauptsächlich für die Zeitschriften im Wartezimmer interessieren, oder um Identitätskrisen von Willi Schulze (Hendrik Helms), der sich auch schon mal für Napoleon hält.

Doch dann passieren merkwürdige Dinge. Die Pflanzen von Bauer Michi Groth (Hermann Beermann), dem der Arzt eines seiner Mittelchen gegen Blasenschwäche und Rheuma gegeben hatte, nehmen ein gigantisches Wachstum an. Dass er zur Düngung von seinen Riesentomaten seinen eigenen Urin verwendet hat, erzählt er stolz der Presse, woraufhin die Behörde (Beamtin gespielt von Birgit Küstermann) und eine Vertreterin eines Pharmaunternehmens (Ulrike Bischoff) auf die merkwürdigen Geschehnisse aufmerksam werden. Das Telefon steht nicht mehr still, Medien wollen Interviews von dem Wunderdoktor.

Auch mit dem Dorfcasanova Heiko Hoffmann (Dieter Clausen), dem Dr. Brockmöller mit seinen selbst entwickelten Medikamenten zu mehr Standfestigkeit verhelfen wollte, stimmt etwas nicht – er fühlt sich plötzlich feminin. Bei Bauer Groth tritt dann auch noch ein extremer Haarwachstum auf.

Sind es Nebenwirkungen von den Mittelchen, die der Landarzt erst vor Kurzem aromatisiert hat? Und was hat ein Gummibaum mit der ganzen Sache zu tun? Das erfahren die Zuschauer der neun weiteren Aufführungen von „De Neegste bidde“, für die es noch wenige Karten gibt.

Die Gäste der Premierenvorstellung waren begeistert und belohnten die Schauspieler und deren Helfer hinter den Kulissen, die im Anschluss alle namentlich vorgestellt wurden, mit viel Lob und Applaus.