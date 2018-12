Hoyerhagen - Zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten ist es am Dienstagmorgen um 8.30 Uhr in Hoyerhagen gekommen.

Wie Marion Thiermann von der Feuerwehr Hoya berichtet, befuhr ein Renault-Fahrer den Tonnenweg in Richtung Hoya, bei der Überquerung der Kreuzung übersah er nach Polizeiangaben scheinbar eine vorfahrtsberechtigte Ford-Fahrerin, die auf der Straße „Vogelsang“ Richtung L330 unterwegs war. Beim Zusammenstoß wurde der Renault rund 90 Meter auf das angrenzende Feld geschleudert, auch der Ford kam auf diesem Feld zum Stehen, berichtet Thiermann. Der Verdacht einer eingeklemmten Person, wie es zunächst in der Alarmierung hieß bestätigte sich laut Thiermann nicht. Dennoch wurden beide Fahrzeuginsassen verletzt, an den Fahrzeugen entstand Totalschaden.

+ Bei dem Unfall wurden beide Fahrzeuginsassen verletzt. © Marion Thiermann

Der Mann wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Für die Frau wurde ein Rettungshubschrauber angefordert, für dessen Landung die Straßen Tonnenweg und Vogelsang gesperrt werden mussten. Nach der Reinigung der Straßen von Autoteilen konnte der Einsatz nach gut einer Stunde beendet werden, heißt es vonseiten der Feuerwehrpressewartin.

Im Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren Hoya, Hoyerhagen und Bücken, sowie die Polizei und zwei Rettungswagen und ein Notarztwagen des Arbeiter-Samariter-Bund aus Hoya.