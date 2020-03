Hoyaer Arztpraxis steht unter Quarantäne - Notbetrieb ab 30. März geplant

Patient positiv auf Covid-19 getestet

+ Ärztin Svenja Hilger (2.v.l.) mit ihrem Team

Hoya - Die Praxis der Allgemeinmedizinerin Svenja Hilger an der Langen Straße in Hoya ist geschlossen. Und das in einer Zeit, in der die meisten Ärzte es kaum schaffen, allen Patienten gerecht zu werden. Der Grund für die Schließung: Die Hoyaer Ärztin und ihr Team stehen unter Quarantäne.