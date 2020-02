Was machen, wenn der Wagen rutscht? – Training für junge Autofahrer in Hoya

Wintertraining am 14. März

+ © Nala Harries Sie hoffen auf viele Teilnehmer beim „Wintertraining“: (von links) Frank-Gerrit Rührup von der Verkehrswacht Nienburg, Jan Schumacher (Ortsbrandmeister Bücken), Carola Cordes (Geschäftsführerin des Präventionsrats Hoya), Fahrschullehrer Dietmar Selent, Oberkommissar Thomas Oppermann und Kommissar Jan-Niklas Bösche aus Hoya und der Vorsitzende des Präventionsrats Detlef Meyer. © Nala Harries

Welche Gefahren lauern im Straßenverkehr? Warum verunglücken mehr junge Autofahrer als ältere? Und wirkt sich Drogen- und Alkoholkonsum am Steuer aus? Diese und viele weitere Fragen sollen beim Wintertraining am Samstag, 14. März, von 9 bis 16 Uhr in Hoya beantwortet werden.