Schülergruppen aus Hoya wollen ins „Rosa“-Finale

Von: Mareike Hahn

„Eine tolle Truppe“: Die Bläsergruppe des Johann-Beckmann-Gymnasiums möchte ins Finale des „Rosa“-Wettbewerbs. © Mareike Hahn

Hoya – Die Spannung steigt: Anfang des neuen Jahres werden gleich zwei Schülergruppen aus Hoya erfahren, ob sie im Finale des Musikwettbewerbs „Rosa23“ stehen.

Bläsergruppe des JBG

Dass Blasmusik alles andere als langweilig ist, beweist das Orchester des Johann-Beckmann-Gymnasiums (JBG). Rund 65 Mädchen und Jungen bieten beim „Rosa“-Vorentscheid in der Aula der Marion-Blumenthal-Oberschule (MBO) ein imposantes Bild.

Als Erstes spielen sie sinfonische Blasmusik, entführen mit „Sa Música“ von Jacob de Haan auf die Insel Mallorca. Dann folgt eine Samba: „Denkt euch nach Südamerika!“, fordert Dirigent Hagen Meyer die Anwesenden auf. „It Had Better Be Tonight“ in der Interpretation von Michael Bublé ist absolut hörenswert.

Das Beste kommt zum Schluss des 20-minütigen Auftritts der Gruppe: Klänge, die (fast) jeder aus „James Bond“ kennt. Das Ensemble hat sich wohlgemerkt für die Filmmusik der 60er- und 70er-Jahre entschieden, „da, wo die Musik noch gut war“, wie Meyer mit einem Augenzwinkern erklärt.

James Bond finden die Schüler „mega“, sagt der Lehrer, der am JBG Musik und Geschichte unterrichtet und den Fachbereich Musik leitet. Die Stücke sollen bei Schülern und Zuhörern gut ankommen, das steht bei der Musikauswahl der Bläsergruppe im Fokus.

Die Mitglieder gehen in die Jahrgänge 8 bis 13 am JBG, in der Regel haben sie ab der fünften Klasse die Bläserklasse besucht. Kurzum: Sie haben schon viel gelernt. Und so kommentiert „Rosa“-Juror Arne Bär den Auftritt beim Vorentscheid denn auch mit den Worten „Sehr, sehr beeindruckend!“. „Es ist gar nicht so einfach, so viele so zu koordinieren, dass es gut klingt“, weiß er und betont: „Das war verdammt gut.“ Bär bescheinigt dem Ensemble einen ausgewogenen Klang, wünscht sich aber, den Unterschied zwischen piano und forte noch mehr zum Ausdruck zu bringen.

Eine Kritik, die Hagen Meyer annehmen kann. Gleichwohl zeigt er sich zufrieden, spricht von einer „tollen Leistung“. Stolz ist er auch, weil mehrere Schüler eigentlich krank sind, sich aber trotzdem zum Auftritt geschleppt und alles gegeben haben.

Bis zu drei Mal die Woche haben sich die jungen Musiker in jüngster Zeit getroffen, dienstags und donnerstags am Abend sowie samstags am Vormittag. In ihrer Freizeit also. „Manchmal ist es schon eine Herausforderung, alle Schüler zu motivieren, zum Üben zu kommen“, sagt Meyer. „Aber wenn‘s drauf ankommt, sind alle da.“

Dem Lehrer macht es nach eigenen Worten viel Spaß, die Jugendlichen zu betreuen. „Das ist die Krönung meiner Arbeit“, sagt er und fügt hinzu: „Das ist eine tolle Truppe.“

Man darf gespannt sein, ob diese tolle Truppe am 10. März in Bruchhausen-Vilsen im „Rosa“-Finale auftreten darf. „Die Arbeit war auf jeden Fall nicht umsonst“, sagt Meyer. „Denn im Frühjahr wollen wir ein Konzert geben.“

„The Rookies“

Sie können rockig, aber auch sanft: „The Rookies“. Die Gruppe der Marion-Blumenthal-Schule spielt besonders gern Songs der kanadischen Rockband „Simple Plan“. „Weil sie authentisch sind und zu uns passen“, erklären Sängerin Gesa, Background-Sängerin Jule, Bassist Dominik, Keyboarder Jamie, Schlagzeuger Nick sowie die beiden Gitarristen Jonas und Marvin. In vielen der Lieder geht es ums Erwachsenwerden. Um Probleme mit den Eltern, um das Gefühl, allein zu sein, unverstanden.

„Uns ist wichtig, dass unsere Lieder ein bisschen rockig sind und nicht langweilig, dass man dazu tanzen kann“, sagt Dominik. Lehrerin Sabine Wagner ergänzt: „Wir gucken immer, dass für die Gitarren was zu tun ist. Und da wir zwei gute Sängerinnen haben, bietet es sich an, was zu nehmen, wo die zweite Stimme auch präsent ist.“ Wagner betreut die Band ebenso wie die Bandklassen der MBO, zusammen mit ihren Kollegen Einar Gast und Robert Mairitsch.

Der Kern von „The Rookies“, was so viel heißt wie „Die Anfänger“, kennt sich schon lange, war ab der fünften Klasse zusammen in der Bandklasse, besucht jetzt die Fachoberschule oder macht eine Ausbildung. Jule und Jonas sind jünger, gehen aktuell in die achte Klasse der MBO. Marvin besucht das benachbarte JBG. Alle zwei Wochen proben die Nachwuchsmusiker, die beim Vorentscheid von „Rosa“ zum ersten Mal in der aktuellen Konstellation auf der Bühne stehen.

Dort spielen sie vier Songs von „Simple Plan“, drei davon haben einen schnellen Rhythmus. Das Publikum geht ordentlich ab, ein paar Mädchen fangen gleich an zu tanzen. Bei „Perfect“ geht vor allem die immer wieder von Sängerin Gesa gesungene Zeile „I’m sorry I can’t be perfect“ ins Ohr. Lauter ist nur der Applaus.

Sie können auch sanft: „The Rookies“. © Mareike Hahn

Und dann wird es leise: Die ganz in schwarz gekleideten Bandmitglieder setzen sich auf Barhocker und tragen „Lucky One“ vor, einen Song, in dem es um Schmerz geht und um die Frage, wo man hingehört.

Das Urteil von Arne Bär und seinen Jurykollegen Horst Wiesch, Klaus Weber und Alice Schindler-Mertens fällt positiv aus: „Das hat Spaß gemacht. Absolut!“, sagt Bär. Er findet die Performance „sehr beeindruckend“, lobt die Videoinstallation im Hintergrund der Bühne und die „sehr ausgereifte“ Stimme der Sängerin. Auch dass sich die Gruppe von zwischenzeitlichen technischen Problemen nicht aus der Ruhe bringen lassen hat, erwähnt Bär positiv. „Man merkt die Bandklassen-Erfahrung. Aber ihr seid schon weiter, ihr seid eine echte Band.“

Einen Tipp hat der Juror aber auch: „Wenn ihr vor tausend Leuten 20 Minuten Zeit habt, euch zu präsentieren, dann denkt dran: Die Show geht nicht von Stück zu Stück, sondern 20 Minuten lang. Es ist wichtig, den Spannungsbogen zu halten.“

Hat es fürs Finale gereicht? Die Musiker hoffen es. Sind sie mit ihrem Auftritt zufrieden? Kurzes Schweigen, dann antwortet Dominik: „Ja, schon.“ Er, Nick, Gesa und Jamie standen 2019 schon mal mit der Rockbandklasse des siebten Jahrgangs im Finale von „Rosa“. Egal, ob es im kommenden Jahr eine Wiederholung gibt oder nicht – eins steht fest: „Wir machen weiter!“

Der Wettbewerb

14 Schülergruppen aus den Landkreisen Diepholz, Nienburg und Verden haben sich beim Musikwettbewerb „Rosa23“ vom Rotary-Club Bruchhausen-Vilsen beworben. Sie dürfen sich in ihrer Schule beim jeweiligen Vorentscheid 20 Minuten lang präsentieren. Die Jury beurteilt das musikalische Können, den darstellerischen Gesamtauftritt und die Bühnenpräsenz. Am Ende kommen fünf Gruppen ins Finale. Sie dürfen am 10. März 2023 vor tausend Gästen in der Mensa-Halle des Schulzentrums Bruchhausen-Vilsen auftreten. Der Sieger erhält einen Pokal und einen Tag im Tonstudio; alle Finalisten bekommen je 500 Euro.



Die Musikgruppen werden von Schülern allgemeinbildender Schulen ab der fünften Klasse gebildet. Ziel des Wettbewerbs ist es nach Angaben der Rotarier, Schulen im künstlerischen Bereich zu unterstützen. Der Wettbewerb wird unterstützt von der Kreissparkasse Syke, der Mediengruppe Kreiszeitung und der Avacon Netz GmbH aus Syke.