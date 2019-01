Ein lebensfroher Film über die verblüffende Umsetzung von Inklusion

„Keine normale Dokumentation“

Hoya - Bei dem Dokumentarfilm „Weserlust Hotel“ von Regisseur Eike Besuden geht es darum, wie Menschen mit Behinderung zusammen mit Menschen ohne Handicap einen Film produzieren. „Es ist kein ,normaler‘ Dokumentarfilm, sondern vielmehr der charmante Blick auf den einmaligen Filmdreh zum Spielfilm ,All inclusive‘ mit verrückten Typen, komischen Momenten und philosophischen Gedanken“, heißt es in einer Pressemeldung der Lebenshilfe Syke. Verschiedene Schauspieler und andere Beteiligte wie Maskenbildner oder Regieassistentin schildern in dem Dokumentarfilm ihre Erfahrungen. Des Weiteren wird gezeigt, wie die Filmmusik entstanden ist, wie unpassendes Wetter für Improvisation gesorgt hat und wie das Drumherum an den verschiedenen Drehplätzen abgelaufen ist.