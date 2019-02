„Hoya in Bewegung“: Weserfrühling im April

Hoya - Für den großen Flohmarkt im Frühjahr ist Hoya über die Grenzen der Stadt hinaus bekannt. Aber nicht nur deswegen lockt die Grafenstadt am Sonntag, 7. April, ab 11 Uhr wieder viele Besucher an.

Die Fördergemeinschaft Hoya lädt dann zum nächsten Weserfrühling ein. Das in der Region beliebte Frühlingsfest steht auch in diesem Jahr wieder unter dem Motto „Hoya in Bewegung“.

Riesenflohmarkt

Der Flohmarkt beginnt an der Langen Straße, in der Höhe des Elektrofachhandels Weber und Wohlers, erstreckt sich über den Guder-Parkplatz und endet vor dem Magro-Markt, ebenfalls an der Langen Straße. Ab 8 Uhr dürfen Standbetreiber mit dem Aufbau beginnen, Platzreservierungen sind nicht möglich. „Reservierungen und Absperrungen werden nur akzeptiert, wenn sich in den Fenstern der Anlieger Hinweise für eine Eigenreservierung finden“, teilt der Förderverein in einer Pressemeldung mit. Alle anderen Absperrungen würden entfernt. Die Flohmarktordnung finden Interessierte im Internet unter www.hoya-ohja.de.

Autos, Musik und mehr

Weitere Programm- und Höhepunkte sind eine Autoschau, eine Tombola mit tollen Gewinnen, ein Kinderkarussell und ein Bungee-Jumper. Für musikalische Unterhaltung sorgt das Quartett „Busses Welcome“ aus Stadthagen auf der Bühne am Centralplatz. Die Line Dancer aus Bruchhausen-Vilsen und die Kindertanzgruppe des TSV Bruchhausen-Vilsen präsentieren Ausschnitte aus ihrem Repertoire. Und auch das Clown-Comedy-Complott aus Bücken wird wieder vertreten sein und mit seinen Walking Acts zu überraschen wissen. Ganz besonders dürfen sich die Kinder auf das Figurentheater „Ekke Neckepen“ aus Langwedel freuen. Ab 13 Uhr öffnet sich der Vorhang für Jung und Alt.

Vereine stellen sich vor

Die heimischen Sportvereine stellen sich mit einzelnen Sparten vor und laden zum Mitmachen ein. Wer sich durch einen Parcours gearbeitet hat, nimmt an einer Verlosung teil. Unter allen eingehenden Teilnehmerbögen wird eine Familienjahreskarte für das Hoyaer Freibad als erster Preis ausgelost, der zweite Preis ist eine Jahreskarte für das Freibad, eine 10er-Karte erhält der dritte Sieger. „Sportvereine, die sich an dieser Aktion beteiligen möchten, sind herzlich willkommen“, teilt der Förderverein mit und nimmt Anmeldungen per E-Mail unter foerdergemeinschaft@hoya-ohja.de entgegen.

Shoppen und stöbern

Zum verkaufsoffenen Sonntag laden die Einzelhändler ab 13 Uhr ein. Bis 18 Uhr kann nach Herzenslust in den Geschäften gestöbert, probiert und eingekauft werden. Auch für Speisen und Getränke ist gesorgt. „Die Besucher dürfen sich auf ein vielfältiges Angebot freuen“, heißt es seitens des Fördervereins.