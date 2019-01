Walzertöne bestimmen das Neujahrskonzert im Kulturzentrum Martinskirche

+ Höchste Konzentration: Die Violinen im großen Salonorchester. Foto: HOrst Friedrichs

Hoya – Halb Hoya im Dreivierteltakt – so schien es am Samstag, als die Menschen in der Martinskirche in Walzerstimmung schwelgten. Eine Konzertdauer lang gesellte sich die Beschwingtheit der schönen blauen Donau zur winterlich darbenden Weser, als das große Salonorchester der Klassischen Philharmonie NordWest unter der Leitung von Ulrich Semrau mit dem traditionellen Musik-Glanzpunkt zum Jahresbeginn aufwartete. Das Neujahrskonzert, veranstaltet vom Kulturkreis Grafschaft Hoya, erwies sich abermals als mächtiger Magnet, von dessen Zugkraft sich Hoyaer und ihre Nachbarn aus der Umgebung nur allzu gern herbeilocken ließen.