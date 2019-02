Hoya begrüßt eine neue Ärztin in der Stadt

Ärztin Svenja Hilger hat bereits im November in der Langen Straße in Hoya ihre eigene Praxis eröffnet. Nun fand die offizielle Einweihung statt.

Hoya - Von Horst Friedrichs. Eine Hoyaerin kehrt zurück: Svenja Hilger ist Fachärztin für Allgemeinmedizin. Bis zum siebten Schuljahr in der Hoyaer Grafenstadt aufgewachsen, hat sie jetzt an der Langen Straße ihre erste eigene Praxis eingerichtet - finanziell gefördert von der Stadt. Deren Repräsentanten besuchten am Donnerstag die leuchtend weiß renovierten und mit nagelneuer Ausstattung versehenen Räume in jenem stadteigenen Gebäude, in dem früher einmal die Polizei und - noch früher - die Post untergebracht waren. Svenja Hilger arbeitet bereits seit November dort, gemeinsam mit ihrem Ehemann Martin, der für das Praxismanagement zuständig ist, und drei Angestellten.

Ausschüttung von 100 .000 Euro

Die Besucher am Donnerstag waren begeistert von den Tageslicht durchfluteten Räumen im Erdgeschoss des Hauses Nummer 33 an der Langen Straße, die - zweckbetont und medizintechnisch auf dem neuesten Stand - einen einladend-behaglichen Eindruck machen. Offiziell bereits am 1. November vergangenen Jahres eröffnet, fand nun die Einweihung der Arztpraxis Hilger statt. Anlass genug für Bürgermeisterin Anne Sophie Wasner, Stadtdirektor Detlef Meyer, Fördergemeinschaftsvorsitzende Monika Singelmann-Droegmöller und Wirtschaftsförderer York Schmelter, die neuen Praxisräume zu besichtigen.

York Schmelter schilderte die Förderungsmaßnahme, die Svenja Hilger für die Einrichtung ihrer neuen Praxis per Ratsbeschluss vom 14. Mai 2018 zugesprochen worden war. Es waren 40. 000 Euro, die die Allgemeinmedizinerin daraufhin aus dem Förderprogramm „Stärkung der ärztlichen Versorgung durch Förderung von Niederlassungen in der Stadt Hoya“ - für die Neuansiedlung einer Arztpraxis für Allgemeinmedizin in der kommunalen Immobilie Hoya, Lange Straße 33. Mit dem Förderprogramm, so York Schmelter, solle die ärztliche Versorgung in der Stadt Hoya auch zukünftig sichergestellt werden. Insgesamt sei seit 2016 eine Fördersumme von 100 .000 Euro ausgeschüttet worden - für drei Ärzte, einschließlich Svenja Hilger.

Svenja Hilger arbeitete zuletzt in Dörverden

Bei einer neuen Niederlassung, wie jetzt im Fall der Arztpraxis Hilger, beträgt die Fördersumme 40. 000 Euro. Zur Anstellung eines weiteren Arztes in einer bestehenden Praxis steuert die Stadt 20 .000 Euro bei. Es werden nur Ärzte gefördert, die vertragsärztlich tätig sind. Die entsprechende Zulassung erhalten die Mediziner von der Verdener Geschäftsstelle der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsens.

Im hausärztlichen Planungsbereich Nienburg, dem die Samtgemeinde Grafschaft Hoya angehört, sind derzeit noch siebeneinhalb Hausarztsitze frei. Der Planungsbereich Nienburg reicht etwa von Wietzen bis Steimbke und von Hilgermissen bis Rohrsen, Nienburg und Linsburg. In diesem Gebiet dürfen folglich noch siebeneinhalb Hausarztstellen besetzt werden, ehe der Planungsbereich für weitere Ansiedlungen gesperrt wird.

Svenja Hilger, die zuletzt in einer Arztpraxis in Dörverden arbeitete, hat in Greifswald Medizin studiert und anschließend ihre fünfjährige Facharztausbildung absolviert. Ehemann Martin, der mehrere Semester Pharmazie studiert hat, war zuletzt in der Lagerverwaltung einer Apotheke in Rotenburg (Wümme) als pharmazeutisch-kaufmännischer Angestellter tätig. Mitarbeiterinnen der Arztpraxis Hilger sind Tina Rosebrock und Andrina Vehrenkamp, beide medizinische Fachangestellte (MFA), sowie Verwaltungsassistentin Sandra Kromholz, die derzeit eine Ausbildung zur MFA absolviert.

Öffnungszeiten der Arztpraxis

Die Arztpraxis Hilger ist von montags bis freitags jeweils von 8 bis 13 Uhr sowie montags und donnerstags zusätzlich jeweils von 14.30 bis 18 Uhr geöffnet.