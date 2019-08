Hörerlebnisse im Mondschein

Schweringen – Auf Einladung von Initiatorin Elke Bormann aus Holzbalge fanden sich jetzt an einem Vollmondabend wieder zahlreiche Literaturfreunde von beiden Seiten der Weser auf der Fähre in Schweringen ein. Die „LiteraTouren“ bildeten dort ein weiteres Mal ein Forum für Hörerlebnisse aus Literatur und Musik.

Für den musikalischen Part sorgte die Band „Löppt“ mit Musikern aus Bücken und Sulingen. Die Formation, bestehend aus Joachim von Lingen (E-Piano), Heiko Reese (Gitarre), Jens Wiechmann (Gesang und Cajón), Michael Karsten (Gesang und Cajón) und Tito Alberts (Gesang und Gitarre), spielte Lieder aus dem Fundus ihrer eigenen Kompositionen und einige ihrem Stil angepasste Coverversionen.

Wie in den Jahren zuvor, wurde das literarische Programm spontan von Elke Bormann mit den eintreffenden Gästen zusammengestellt. So entstand ein reizvolles Arrangement von ausgesuchten Lieblingstexten. Den Anfang machte Marion Strube aus Schweringen. Sie leitete ihren Vortrag mit einer eigenen kleinen Geschichte ein: Das Kinderbuch „Irgendwie anders“ von Kathryn Cave und Chris Ridell war in den Kindertagen ihrer Tochter eines der Lieblingsbücher zum Lesen und Vorlesen. Nachdem die Mutter sich Jahre später eher wehmütig zum Verkauf des Buchs auf einem Kinderflohmarkt entschlossen hatte, wurde es danach so sehr von ihr vermisst, dass sie sich das Buch abermals neu kaufte. Das Buch vermittelt den Umgang mit Werten wie Respekt und Toleranz gegenüber anderen Menschen, das Erhalten einer eigenständigen Persönlichkeit und die Wichtigkeit von Freundschaft. Dieser auch vor dem Hintergrund der allgemein angestrebten Inklusion aktuelle Inhalt eigne sich gleichermaßen für Kinder und Erwachsene als Lesestoff.

Berührende Geschichte

Zu den regelmäßigen Besuchern der „LiteraTouren“ in Schweringen gehört die Nienburgerin Ingrid Gresing. Sie brachte die berührende Geschichte „Der Segen meines Großvaters“ der Ärztin und Schriftstellerin Rachel Naomi Remen zu Gehör. Die Erzählung beinhaltet Kindheitserinnerungen der Autorin. Als kleines Mädchen beobachtete sie die wöchentliche Teezeremonie ihres Großvaters. Die Wertschätzung, die der alte Mann dabei einfachen Dingen und scheinbar unbedeutenden Begebenheiten zuteilwerden ließ, hat die Verfasserin der Zeilen nachhaltig beeindruckt und geprägt.

Die Schweringerin Ute Erdmann-Harms wartete mit einem Kunstmärchen des irischen Schriftstellers Oscar Wilde auf. Sie las die Geschichte in Auszügen vor, bewusst gekürzt um den Ausgang der Story. In dem Märchen „Der selbstsüchtige Riese“ verscheucht ein Riese spielende Kinder aus seinem Garten und errichtet eine Mauer um sein Anwesen. Dies führt dazu, dass dort ewiger Winter herrscht. Auch mit wenig Fantasie lassen sich in diesem bereits 1888 erschienenen Werk Parallelen zur heutigen Zeit erkennen, in der die Realität manchmal schonungsloser als jedes Märchen erscheint.

Als allmählich die Dämmerung hereinbrach, meldeten sich erneut die Musiker zu Wort und Klang. Zu „Daumen im Wind“, einem frühen Werk von Udo Lindenberg, setzte sich sanft der schwimmende Untergrund der Fähre in Bewegung auf die andere Seite des Flusses.

Als Geschichtensammlerin bezeichnete sich Ulrike Wendt aus Bremen. Aus dem Themenfeld der Wirtschaftsethik gab sie einen Beitrag zum Besten, der unterhaltsam verdeutlichte, welchen Einfluss Erzählungen auf unser Denken und Leben haben können. Immer vielsagend und ausdrucksstark regt die Lyrik des Bertold Brecht zum Nachdenken an. Dorothea Röhrig aus Nienburg rezitierte das Gedicht „Die drei Soldaten und die Reichen“, ein tiefgründiges, gesellschaftskritisches Stück, erschreckend aktuell und zeitlos.

Inspiriert und zufrieden

Der in Schweringen lebende Schriftsteller Thomas Cramer begeisterte mit dem letzten literarischen Beitrag des Abends. Er verlas einen Ausschnitt aus seinem bisher unveröffentlichten Buch „Frostland“. Ort der Handlung ist die Insel Norderney während eines trostlosen Nordseewinters. Thomas Cramer gewährte einen kurzen Einblick in die Szenerie.

Die wortgewandte Beschreibung der mitwirkenden Charaktere und Anspielungen auf die Geschehnisse in einer rauen Winternacht hinterließen ein neugierig gewordenes Publikum.

Inspiriert und zufrieden verließen Besucher und Akteure den besonderen Ort auf dem Wasser in der Vollmondnacht. hwn