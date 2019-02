Gemeinde Hassel überreicht Winfried Langels die Ehrenbürgerwürde

Hassel - Von Christel Niemann. Winfried Langels bekam kürzlich die Ehrenbürgerwürde der Gemeinde Hassel verliehen. Der 78-Jährige hat in seiner Heimatgemeinde in den vergangenen Jahrzehnten deutliche Spuren hinterlassen und ist nach Dietrich Ohlmeier und Günter Kesebom erst der dritte Hasseler Bürger, dem diese Ehre überhaupt zuteilgeworden ist.

Es ist die höchste Auszeichnung, die eine Gemeinde überhaupt verleihen kann: Wer zum Ehrenbürger ernannt wird, der hat in der Regel maßgeblichen Einfluss an der Entwicklung seines Heimatorts genommen und sich im positivsten Sinne durch besondere persönliche Leistungen auch viel für die Außenwirkung seiner Heimatgemeinde erreicht.

In Hassel gab es deshalb auch keine lange Diskussion, dem ehemaligen Kommunalpolitiker, Sportfunktionär, Stiftungsvorsitzenden der Sportstiftung Nienburg und Vorsitzenden des Turn- und Sportvereins (TSV) Hassel diese Auszeichnung zuteilwerden zu lassen. Dennoch wird die Verleihung einer Ehrenbürgerwürde in Hassel eine absolute Ausnahme bleiben. „Wir vergeben sie nur sehr sparsam und in ganz besonderen Einzelfällen“, sagte Bürgermeister Heiko Lange in seinen Grußworten.

Als Laudator ließ dann der stellvertretende Bürgermeister Jens Braun die Verdienste von Langels noch einmal Revue passieren, der, so sagte er, gleich für sein ganzes Lebenswerk gewürdigt werde. „Es ist leichter, ein Held zu sein, als ein Ehrenmann. Ein Held muss man nur einmal sein, ein Ehrenmann immer“, zitierte Braun dann zunächst den Dichter Luigi Pirandello, dessen Worte die Wertigkeit der Auszeichnung zutreffend beschrieben. Er sagte weiter, dass er sich freue, dass er die Laudatio halten dürfe, aber nichtsdestotrotz ein Problem damit habe, welche Stationen im Leben des Geehrten er nun in Erinnerungen rufen und welche Verdienste er näher beleuchten solle. „Auf alles einzugehen, was du in deinen Funktionen als stellvertretender Bürgermeister und für den Sport weit über Hassel hinaus getan hast, dazu reicht meine Redezeit bei Weitem nicht aus.“ Braun vertraute daher dem Sprichwort, dass weniger mehr sei, und rief nur einige der Wegmarken hervor, die das Wirken von Langels in besonderer Weise beschreiben. So ist der Jubilar 30 Jahre Mitglied im Samtgemeinderat und in führender Position in vielen Ausschüssen tätig gewesen. Er war ebenso lange Mitglied im Rat der Gemeinde Hassel und habe auch in diesem Gremium diverse Führungsfunktionen ausgeübt. Auch das Amt des Vorsitzenden des Kreissportbunds (KSB) Nienburg hatte er inne. Rund 20 Jahre lang war Langels Teil der dortigen Spitze und wurde mit allen Ehrennadeln des Landessportbunds (LSB) Niedersachen ausgezeichnet. Weiter ist der Hasseler Mitbegründer der Sportstiftung im Landkreis Nienburg und hat auch dort grundsätzliche Maßstäbe für die Arbeit der Stiftung gesetzt. „Und schließlich dein TSV Hassel, dessen Ehrenvorsitzender du heute bist“, sagte Braun und verwies auf all die Dinge, für die sich Langels eingesetzt hatte, wie die Fertigstellung der gemeindeeigenen Sporthalle, den Bau von drei Tennisplätzen oder den Bau des Vereinsheims, die in die Amtszeit von Langels als Vorsitzender fielen.

Wähler honorierten Leistungen mit Stimmen

Ausführlich ging Braun dann auf die Bedeutung gesellschaftlichen und ehrenamtlichen Engagements zum Wohle der Allgemeinheit ein.

Diesen ganz besonderen Einsatz habe Wilfried Langels stets gezeigt und seine Wähler hätten es ihm in allen Gremien mit beachtlichem Stimmanteilen honoriert.

Wilfried Langels war sichtlich gerührt von so viel Wertschätzung seiner Person und dankte sowohl Lange als auch Braun und den nachfolgenden Rednern, Pastor Michael Weiland, dem Kirchenvorstandsvorsitzenden Michael Pietsch oder dem Vorsitzenden des KSB Nienburg, Klaus Wesemann, für ihre Wortbeiträge. „Ihr habt mich wirklich überrascht“, sagte er in seiner Ansprache, in der er einen weiten Bogen seiner vielen Erlebnisse spannte, die der in der Eifel geborene ehemalige Zeitsoldat heute mit seiner Wahl-Heimat verbindet. Den Anteil an der positiven Entwicklung der Gemeinde Hassel durch sein vielfältiges Engagement wollte er indes nicht beurteilen, sondern das lieber den Menschen vor Ort überlassen.

Weitere Fotos unter:

www.kreiszeitung.de