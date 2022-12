Hochbetrieb beim Nikolausmarkt in Bücken

Sich bei Glühwein, Feuerzangenbowle, Knipp, Bratwürsten und Co auf die kommenden Festtage einstimmen: Am 3. Advent war das nach zweijähriger Corona-Pause in Bücken wieder möglich. Und weder trübes Wetter noch frostige Temperaturen hielten die Menschen davon ab, der Neuauflage des vom Verkehrs- und Verschönerungsverein organisierten Nikolausmarkt einen Besuch abzustatten.

1 / 44 Hochbetrieb beim Nikolausmarkt in Bücken © Christel Niemann

Nicht nur aus dem Ort, sondern auch aus der näheren und weiteren Umgebung waren zahlreiche Besucher zu der vorweihnachtlichen Traditionsveranstaltung gekommen. Und war die Zahl der Menschen auf dem Markt schon zu Beginn beträchtlich, so nahm sie im Laufe des Nachmittags immer mehr zu.