Eine Reise in die Zeit des Wirtschaftswunders

Von: Horst Friedrichs

Wird ebenfalls erwartet: Ein Bagger, wie er vor Jahrzehnten im Einsatz war. © Heimatverein/Horst Müller-Kuntzer

Eystrup – Es fährt ein Sonderzug nach Eystrup: Zum dritten Mal ist ein historischer Güterumschlag am Bahnhof in Eystrup angesagt, und Eisenbahnfreunde aus Lübeck und Umgebung wollen an Ort und Stelle dabei sein.

Am Samstag und Sonntag, 17. und 18. September, werden zur Zeitreise in die Transportgeschichte „Straße – Schiene und zurück“ Besucher in großen Scharen auf dem Eystruper Bahnhofsgelände erwartet. Wenn dort abermals Stückgüter wie Anfang der 1950er-Jahre umgeschlagen werden, wird die Zeit vor 70 Jahren bis ins Detail lebendig.

Damit das historische Echtzeit-Erlebnis stimmig wird, scheuen die Veranstalter vom Heimatverein Eystrup selbst vor aufwendigen Vorarbeiten nicht zurück. „Das Geländer an der Güterschuppenrampe schrauben wir komplett ab“, sagt Horst Müller-Kuntzer vom Vereinsvorstand, „damit Sackkarren mit zentnerschweren Säcken von der Lkw-Ladefläche direkt über die Rampe in den Schuppen geschoben werden können.“ Solche und viele andere schweißtreibende Umschlagsprozeduren, wie sie in den frühen Wirtschaftswunder-Jahren zur Normalität gehörten, sind ebenfalls zu sehen.

Von der Sackkarre bis zum schweren Lastwagen Krupp Mustang ist alles dabei, was das Speditionsgeschehen in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg ausmachte. Das wollen sich auch die Lübecker Eisenbahnfreunde nicht entgehen lassen, wenn sie am Samstag mit ihrem Sonderzug nach Eystrup aufbrechen. Mitglieder zweier Vereine sind es, die an dieser Fahrt teilnehmen: der Verein „Historische Eisenbahnfahrzeuge Lübeck“ (HEL) und der „Kultur Lokschuppen Neumünster“.

Mit einem Bundesbahn-Triebwagen fahren die Vereinsmitglieder von der Ostsee am 17. September zunächst nach Eystrup – „in das schöne, südlich von Bremen zwischen der Mittelweser und der Wildeshauser Geest gelegene Hoyaer Land“, wie es auf einer Website der Vereine heißt.

Nach dem Besuch des historischen Güterumschlags fährt der Lübecker Bundesbahn-Triebwagen auf den Gleisen der Verkehrsbetriebe Grafschaft Hoya (VGH) weiter nach Bruchhausen-Vilsen, zur Museumsbahn. Dort haben die Reiseteilnehmer Gelegenheit, die Museumsfahrzeuge des Deutschen Eisenbahnvereins (DEV) zu besichtigen und an einer Kleinbahnfahrt nach Asendorf teilzunehmen.

Am frühen Abend geht es dann über Eystrup zurück nach Neumünster.

In Eystrup, auf dem Gelände zwischen dem historischen Güterschuppen und der Senffabrik Leman, ist noch lange nicht Schluss. Denn am Sonntag geht die abwechslungsreiche Veranstaltung wiederum ab 10 Uhr weiter. An beiden Tagen wird von Besuchern kein Eintritt verlangt, doch über Spenden würden sich die beteiligten Organisatoren freuen. Wie schon bei den vorherigen beiden Güterumschlägen arbeitet der Heimatverein Eystrup diesmal mit dem Museumsbahnverein Bruchhausen-Vilsen zusammen. Letzterer stellt neben der Diesellok V36 auch den Triebwagen P1 für Fahrten nach Eystrup.

Dort wird die historische Dampfmaschine in der Senffabrik erneut im Betrieb zu erleben sein, wie auch eine Reihe von Modelldampfmaschinen.

Das Motorradmuseum auf dem Fabrikgelände wird ebenfalls geöffnet sein. Der historische Güterumschlag selbst glänzt mit mehr als 70 historischen Fahrzeugen von Motorrädern über Trecker und Personenwagen bis hin zu schweren Lastwagen und einer Zugmaschine mit Tieflader, auf dem Güterwaggons im Straßentransport gezeigt werden.

„Wir veranstalten kein Oldtimer-Treffen im üblichen Sinn“, betont Horst Müller-Kuntzer. „Alle Fahrzeuge, Güter und Gerätschaften werden im Verladebetrieb am Güterschuppen gezeigt.“ Als Teilnehmer sind nur eingeladene Fahrzeugbesitzer zugelassen.

Der Heimatverein freut sich auf viele Besucher. © Horst Friedrichs

Fachsimpelei gehört dazu. Die Besucher erleben Menschen in Uniformen oder Arbeitskleidung, die der damaligen Zeit entsprechen. © Heimatverein/Horst Müller-Kuntzer

Sicherlich ein Fotomotiv beim historischen Güterumschlag in Eystrup: Dieses Transport-Gespann. © Heimatverein/Horst Müller-Kuntzer