Trubel in Hoyas Innenstadt: Fördergemeinschaft lädt für den 17. und 18. September zum Herbstmarkt ein

Von: Nala Harries

Viele Gäste und gute Stimmung beim Herbstmarkt wie schon in Vor-Corona-Jahren wünscht sich die Fördergemeinschaft Hoya auch 2022 wieder. Damit das gelingt, hat sie ein umfangreiches Programm organisiert. Unter anderem öffnen die Einzelhändler am Sonntag ab 13 Uhr ihre Türen. © mwe/FÖRDERGEMEINSCHAFT (2)

Hoya – Nach zweijähriger coronabedingter Unterbrechung lädt die Fördergemeinschaft Hoya für das kommende Wochenende, 17. und 18. September, wieder zum Herbstmarkt in die Innenstadt ein. Dieser steht auch in diesem Jahr wieder unter dem Motto „Brückenschlag“ und findet parallel zum Katharinenmarkt, dem historischen Spektakel in der Altstadt von Hoya, statt.

Am Samstag geht es bereits früh los. Denn dann geht wieder der beliebte Flohmarkt über die Bühne, der sich vom Elektrofachhandel Weber und Wohlers die Lange Straße entlang zum Guder-Parkplatz erstreckt. Wer etwas verkaufen möchte, kann sich noch einen Standplatz sichern. Interessierte wenden sich dafür an die „Leserei“ (Lange Straße 14) in Hoya. Aufgebaut wird am Flohmarktsamstag ab 8 Uhr, sodass der Handel ab 9 Uhr beginnen kann, kündigt die Fördergemeinschaft an. Bis 14 Uhr können Trödel-Fans dann durch das umfangreiche Angebot stöbern und gehen möglicherweise mit dem ein oder anderen Schatz wieder nach Hause.

Am darauffolgenden Tag, dem Sonntag, geht es ab 11 Uhr musikalisch weiter. Auf der großen Bühne am Centralplatz freut sich die Band „Rock 4U“ mit Frontfrau Sabine Pohl darauf, den Marktbesuchern ordentlich einzuheizen.

Wen der Hunger oder Durst plagt, der kann sich an die Mitglieder des ersten Viertels der Stadt wenden. Die halten nämlich auf der gegenüberliegenden Seite in altbewährter Weise Kaffee und Kuchen bereit. Für Kaltgetränke sorgt das zweite Viertel mit seinem Getränkewagen gegenüber der Bühne.

Die Band „Rock 4U“ sorgt auf dem Centralplatz für Stimmung. © Fördergemeinschaft

Auch Stadtdirektor Detlef Meyer und Bürgermeisterin Anne Wasner sind am Marktsonntag vor Ort. Sie stehen Bürgern am Stand vor der Tourist-Information für Gespräche zur Verfügung, so die Fördergemeinschaft weiter. Ebenfalls mit dabei ist die Klimaschutzorganisation Nienburg, deren Team alle offenen Fragen zum Thema beantwortet. Weitere Infos gibt es beim Autohaus Anders aus Nienburg, das eine kleine Auswahl seiner Elektro-Automobile zeigt und über die neue Fahrzeuggeneration berichtet.

Zur Erinnerung an vergangene Zeiten können Gäste sich darüber hinaus einige Oldtimer-Modelle der Marke „Ford Capri“ anschauen. Ebenso ist es ihnen möglich, einen Blick auf althergebrachte Handwerkskünste wie Töpfern und Drechseln zu werfen. Außerdem wird der vom Wochenmarkt bekannte Messerschleifer vor Ort sein.

Für ein großes Angebot an Leckereien sorgen die Hoyaer Gastronomen. Gäste dürfen sich auf Kaffeeköstlichkeiten, Eisspezialitäten, einen herzhaften Imbiss und Pizza freuen. Für das richtige „Feeling“ gibt es zudem am weiteren Straßenverlauf süße und herzhafte Marktköstlichkeiten.

Mr. PAT-Trick bringt die Gäste mit Zaubertricks zum Staunen. © Fördergemeinschaft

Kinder haben die Möglichkeit, sich im Karussell vor der Grundschule „Am Zwergenbrunnen“ zu vergnügen oder den „Bungee Jumper“ auszuprobieren. Das Duo „Comedy Clown Complott“ sorgt in der Zeit von 12 bis 15 Uhr für weiteren Spaß, während es durch die Stadt schlendert. Auf noch einen sogenannten Walking Act dürfen sich die Besucher in der Zeit von 15 bis 18 Uhr freuen, dann ist nämlich der Zauberer Mr. PAT-Trick vor Ort und wird mit seinen Zaubertricks sicherlich für großes Staunen sorgen, teilt die Fördergemeinschaft mit.

Wer neben dem Markttreiben gern noch bummeln und stöbern möchte, hat ebenfalls die Chance dazu. Denn die Hoyaer Einzelhändler öffnen ab 13 Uhr ihre Türen und laden zum verkaufsoffenen Sonntag ein. Interessierte können durch die Geschäfte schlendern und sich auf vielfältige Angebote freuen, so die Fördergemeinschaft abschließend. nh