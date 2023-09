Herbstmarkt in der Innenstadt Hoyas: Fördergemeinschaft plant vielseitiges Programm

+ © oliver siedenberg Flohmarkt-Fans kommen am Samstag voll auf ihre Kosten: Entlang der Langen Straße sollen am 16. September wieder zahlreiche Stände aufgebaut werden. Verkäufer können sich am 2. September dafür anmelden. archiv © oliver siedenberg

Hoya – Auch in diesem Jahr organisiert die Fördergemeinschaft Hoya wieder den beliebten Herbstmarkt. Dieser soll Gäste am 16. und 17. September in die Innenstadt locken. Dafür haben die Verantwortlichen nach eigenen Angaben ein abwechslungsreiches Programm für alle Altersgruppen auf die Beine gestellt.

Trödel-Fans kommen am Samstag voll auf ihre Kosten. Denn dann soll wieder ein großer Flohmarkt entlang der Langen Straße stattfinden. Los geht es um 9 Uhr. Wer etwas verkaufen möchte, muss sich zuvor anmelden, so die Fördergemeinschaft. Möglich ist dies ab Samstag, 2. September, 9 Uhr, persönlich in der Buchhandlung „Leserei“ (Lange Straße 14) in Hoya. Fragen zu dem Verfahren werden per E-Mail an kontakt@ foerdergemeinschaft-hoya.de sowie persönlich oder telefonisch in der „Leserei“ (04251/ 670258) beantwortet. Die Standgebühren sind im Voraus zu entrichten. Private Anbieter zahlen vier Euro pro laufenden Meter, für gewerbliche Anbieter kostet der laufende Meter acht Euro. „Kinder, die auf Decken ihre Spielsachen, Bücher oder CDs verkaufen, sind von der Standgebühr befreit“, so die Fördergemeinschaft. Verkäufer dürfen ihre Stände am Veranstaltungstag ab 8 Uhr auf der ihnen zugewiesenen Fläche aufbauen. Anschließend können Gäste in der Zeit von 9 bis 14 Uhr durch das Angebot stöbern. Für den Flohmarkt ist die aktuelle Flohmarktordnung verbindlich. Diese ist unter www.hoya-ohja.de einsehbar.

+ Der Musikzug Hoya sorgt am Sonntag in der Zeit von 11 bis 12 Uhr für Stimmung. archiv © christel niemann

Die Flohmarktmeile erstreckt sich entlang der Langen Straße beginnend beim Elektrofachmarkt Weber & Wohlers. Auf den Fußwegen rechts und links sollen die Stände bis zum Centralplatz aufgebaut werden. Der Guder-Parkplatz steht allerdings nicht als Flohmarktfläche zur Verfügung.

Für Getränke und Snacks ist ebenfalls gesorgt. Bei Weber & Wohlers gibt es laut der Fördergemeinschaft Bratwurst und Getränke, im Bücherzelt des Lions Clubs belegte Brötchen sowie Kuchen und Kaffee. Darüber hinaus bietet das Team vom Café Uhde an einem Stand den Gästen seine beliebten Quarkbälle an.

Tags darauf, am 17. September, heißen die Hoyaer Einzelhändler bei einem verkaufsoffenen Sonntag in der Zeit von 12 bis 17 Uhr Besucher in ihren Geschäften willkommen. Außerdem hat die Fördergemeinschaft ein vielseitiges Rahmenprogramm geplant.

Zu Beginn zeigt der Musikzug Hoya, was er drauf hat. Er tritt von 11 bis 12 Uhr in der Innenstadt auf. Anschließend, ab 12 Uhr, rockt die Band „Sturmflut“ aus Oldenburg die Bühne am Centralplatz. „Die Anhänger dieser Kultband dürfen sich wieder auf einen tollen Tag freuen. Die Musiker werden sich richtig ins Zeug legen, um eine tolle Stimmung auf den Platz zu bringen“, verspricht die Fördergemeinschaft.

+ Die Band „Sturmflut“ rockt am Sonntag ab 12 Uhr die Bühne am Centralplatz in Hoya. © „sturmflut“

Wen der Hunger oder Durst plagt, der kann sich sowohl am Centralplatz als auch an der Langen Straße mit Leckereien versorgen. Neben den Angeboten der örtlichen Gastronomie gibt es beispielsweise American BBQ, Fischbrötchen und Backfisch, Burger, Kaffee und Kuchen vom Bürgerverein erstes Viertel der Stadt Hoya, Bratwurst und Pommes, Lahmacun, Bratnudeln, Crêpes, Schmalzkuchen sowie Getränke vom zweiten und vierten Viertel.

Auch für die jüngsten Gäste hat sich die Fördergemeinschaft etwas überlegt: Am Zwergenbrunnen befindet sich die sogenannte Kinderecke. Dort können sich die Jungen und Mädchen unter anderem in einem Karussell vergnügen. Zudem steht ein kostenloser Bungee-Jumper bereit, und die Kinder haben die Möglichkeit, sich kostenfrei schminken zu lassen.

Ferner sorgen das „Clown Comedy Complott“ aus Bücken und „One 4 You“ aus Bielefeld mit Walking Acts den ganzen Nachmittag für Unterhaltung. Diverse Kunsthandwerker-Stände und eine Oldtimer-Präsentation runden das Programm ab, verkündet die Fördergemeinschaft. nh