Warum alter Waggon neuer Hingucker werden soll

+ © Sigi Schritt Seit geraumer Zeit fristet dieser Kesselwagen auf einem Abstellgleis am Eystruper Güterbahnhof sein Dasein. Er soll aufgearbeitet werden, um im neuen Glanz zu strahlen und für ein Industriedenkmal zu werben. © Sigi Schritt

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Sigi Schritt schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Horst Müller-Kuntzer spricht über mögliche Pläne für den Kesselwagen am Bahnhof in Eystrup.

Eystrup – In unmittelbarer Nähe des historischen Güterschuppens in Eystrup ist ein alter Kesselwagen abgestellt. An diesem Ort befindet er sich schon seit geraumer Zeit. Doch warum ist das so? Hat die VTG Hamburg, so steht es auf einem kleinen Schild, ihn dort etwa vergessen?

Eine Antwort auf diese Fragen hat Horst Müller-Kuntzer vom Heimatverein Eystrup. Das Vorstandsmitglied kennt sich nicht nur mit der Geschichte des Eystruper Bahnhofs aus, sondern auch mit der Historie der Umgebung. Diese umfasst zum Beispiel den restaurierten Güterschuppen ebenso wie die Senffabrik.

Der Anhänger soll – entsprechend lackiert – einmal auf dem Gelände der Senffabrik stehen und auf die Produkte hinweisen, die aus Eystrup kommen – Senf, Essig und Öle. Für Müller-Kuntzer wäre das eine Bereicherung für die Interessengemeinschaft Industriedenkmal Senffabrik Leman, der er angehört. Auf dem Areal der Senffabrik gibt es ein Gleis, das derzeit etwa zur Hälfte saniert ist, sagt Müller-Kuntzer. Auf dieses Gleis soll der Anhänger einmal geschoben werden.

Senffabrik Leman seit 1809

Und was ist das für ein Areal? Gegenüber des Bahnhofs von Eystrup samt des Güterschuppens befindet sich seit 1809 die Senffabrik Leman, erklärt er. Die Besonderheit: Im „Krafthaus“ läuft die größte stationäre Dampfmaschine Norddeutschlands – ein Anziehungspunkt für Besucher. Den Mitgliedern des Heimatvereins ist es gelungen, die Dampfmaschine wieder flott zu machen. Sie zeigen das historische Technikdenkmal regelmäßig in Aktion.

+ Das Industriedenkmal Senffabrik Leman: Hinter dem Baum befindet sich das VGH-Gleis für den „Kaffkieker“. Dahinter beginnt das Firmengelände. © Sigi Schritt

Ein Investor hatte die Fabrik 2009 im Rahmen einer Zwangsversteigerung erworben – einschließlich des 20 000 Quadratmeter umfassenden Geländes.

Industriedenkmal mit Gleisanschluss

Ein Gleisanschluss gehört dazu. Damals wie heute war auf dem Areal ein produzierender Betrieb ansässig. Derzeit fertigen laut Müller-Kuntzer in einer Manufaktur fünf Mitarbeiter nach wie vor Senf, Öl und Essig. „Damit ist die Anlage nicht nur ein Industriedenkmal, sondern auch produzierender Betrieb“, sagt er.

Kann der Waggon über ein Gleis problemlos auf das Fabrik-Gelände rollen? Das verneint Müller-Kuntzer. Die Verbindung zu den Gleisen des Eystruper Bahnhofs seien gekappt worden. Dennoch könnte sich das künftig ändern: Nach den bestehenden und noch gültigen Plänen wäre die Installation einer Weiche an einer bestimmten Stelle möglich. Derzeit sei sie zwar nicht vorhanden, könnte aber in Zukunft eingefügt werden. „Wir sind mit der VGH in Hoya im Gespräch.“

Es gibt noch eine weitere Idee, die Müller-Kuntzer nennt. „Noch schöner wäre es, wenn der Waggon auf einem Gleis ausgestellt wird, das sich vor dem Industriedenkmal-Komplex befindet“, sagt das Mitglied des Heimatvereins. Für ihn wäre das ein Hingucker für die Besucher des Bahnhofs und des Güterschuppens. Aber dem steht etwas im Weg. Die Umsetzung dieser Idee sei teuer, leider „unerschwinglich“ für den Heimatverein.

Der gleiche Investor, der die Senffabrik gekauft hat, hat auch den Waggon erworben. Dieser soll ein neues Aussehen erhalten.

Dieses Projekt hat den Güterumschlag im Fokus: Die Senffabrik hatte in den Jahren vor und nach dem Zweiten Weltkrieg ihre Waren per Bahn verschickt. Auf diese Weise sei auch der Alkohol angeliefert worden, der schließlich zu Essig vergoren worden sei. Und die Brennstoffe für die Dampfmaschine seien ebenfalls per Bahn gekommen. Das alles wurde über den firmeneigenen Gleisanschluss abgewickelt, erklärt Müller-Kuntzer.

Die Interessengemeinschaft Industriedenkmal Senffabrik Leman hofft, dass der Bahnanschluss auf das Fabrikgelände 2023 gelingt. Das wäre zumindest ein verspätetes Geschenk zum zehnten Geburtstag der Initiative. Sie wurde 2012 als Untergruppe des Heimatvereins gegründet.

Von Sigi Schritt