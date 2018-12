Hasseler Suppentag-Erlöse für den guten Zweck

1 000 Euro für Vereine und Institutionen

+ © Nala Harries Sie freuen sich über die großzügige Spende: Sarah Dumschat (hintere Reihe links, „Hafensänger & Puffmusiker), Bernd Tom Suden (hintere Reihe, Dritter von links, „Essen auf Rädern“), Anita Scheffelmann (vordere Reihe, Dritte von links, Förderverein der Grundschule Hassel) und Tina Glaser (vorne rechts, Kinderfeuerwehr „Lösch-Kids Eystrup und Umgebung“). © Nala Harries

HasseL - Rund 200 Gäste kamen am 21. Oktober zum Suppentag auf den Johannesplatz in Hassel, um von den selbst gekochten Suppen zu probieren (wir berichteten). Der Andrang sei so groß gewesen, dass bereits nach knapp einer Stunde jeder der 18 Töpfe geleert war. „Für fünf Euro bekamen die Besucher einen Teller und einen Löffel und konnte sich dann durch alle Suppen probieren“, erklärte Manuela Schröder vom Organisationsteam.