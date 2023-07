Bückerin begeistert mit Näharbeiten Mütter und Kinder aus ganz Deutschland und Österreich

Von: Nala Harries

Das Nähen ist für Jana Zech ein Ausgleich zu ihrem Alltag. © nala harries

Bücken – In einigen Bekleidungsgeschäften für Kinder ist das Angebot für Mädchen deutlich größer als das für Jungen. „Es gibt so viele verschiedene Sachen für Mädchen, aber T-Shirts, Hosen und Co. für Jungen sind oftmals in tristen Blautönen gehalten“, findet Jana Zech. Besonders aufgefallen sei ihr das, als ihr erster Sohn zur Welt gekommen sei. Daher hat sie sich kurzerhand die alte Nähmaschine ihrer Schwiegermutter geschnappt und selbst etwas für ihren Sprössling genäht.

Doch ganz so reibungslos, wie sich die Bückerin das vorgestellt hatte, lief es nicht. „Irgendwann hab ich die Maschine in die Ecke geschmissen“, erinnert sich die heute 32-Jährige.

Ganz loslassen konnte Jana Zech von dem Gedanken, selbst Baby- und Kleinkindkleidung zu designen und zu nähen, aber nicht. Mit einer neuen Maschine wollte sie es noch einmal probieren – mit Erfolg. Denn mittlerweile sind ihre Stücke nicht nur bei ihren zwei Söhnen beliebt, sondern auch bei Müttern und Kindern aus ganz Deutschland und Österreich.

Als sich die Aufträge nach und nach häuften, entschied sich die Bückerin 2020, ihre Arbeiten online anzubieten und einen Handmade-Shop ins Leben zu rufen. So entstand ihre Marke „verNaht by Jana“, die sie über das soziale Netzwerk Instagram vertreibt. Das Nähen und das ganze Drumherum, wie die Auswahl der Stoffkombinationen, die Produktion der Inhalte für ihren Instagram-Kanal sowie die Kontaktpflege zu ihren Kunden, nehmen laut der 32-Jährigen zwar viel Zeit in Anspruch. Dennoch geht sie ihrer Leidenschaft nur im Nebengewerbe nach, hauptberuflich arbeitet Jana Zech in Teilzeit beim Technischen Hilfswerk (THW) in Hoya als Rezeptionistin.

Sie habe wohl schon einmal mit dem Gedanken gespielt, sich mit dem Nähen selbstständig zu machen. „Aber wer weiß, ob ich im Alter von 60 Jahren noch den Geschmack der Mütter treffe“, sagt sie und schmunzelt. Daher rattert ihre Maschine zumeist abends, wenn ihre beiden Söhne schlafen oder aber am Wochenende, wenn nichts Weiteres ansteht.

Dabei legt Jana Zech Wert auf Perfektion und Individualität. „Ich möchte außergewöhnliche Stoffe und produziere auch nicht auf Masse“, erklärt sie ihr Konzept. Vernäht werden im Übrigen zumeist Biostoffe.

Jana Zechs Näharbeiten sind beliebt: „Für jedes Teil gibt es den perfekten Stoff“

Aktuell sei bei ihren Kunden besonders der luftige Musselin-Stoff gefragt. Daraus fertigt Jana Zech beispielsweise Sommermützchen, Decken, Tücher oder T-Shirts. Aber auch Sweater, Waschläppchen und sogenannte Geschwistertüten gehören zu ihrem Repertoire. „Für jedes Teil gibt es den perfekten Stoff“, erklärt sie und verweist auf das bis oben hin gefüllte Stoffregal in ihrem hauseigenen Nähstübchen. Darüber hinaus produziert die Bückerin Accessoires für Erwachsene wie Stirnbänder. Zudem gebe es Mütter, die sich für sich selbst etwas zum Anziehen wünschen. „Das hatte ich auch schon“, meint Jana Zech und erinnert sich an einen bunten Einhorn-Pullover, den sie für eine Kundin genäht hat. Das seien jedoch nur Ausnahmen. „Es muss finanzierbar bleiben, denn umso größer die Stücke, desto teurer wird es.“

Die Auswahl ist groß: Das Stoffregal von Jana Zech platzt aus allen Nähten. © Nala Harries

Ihr Angebot gestaltet die Bückerin in Abhängigkeit von der jeweiligen Saison. Im Winter nähe sie daher meist viele Leggings und im Sommer Kleider oder Mützchen.

Als Models für ihre Arbeiten würden oft ihre Söhne (sieben und drei Jahre alt) dienen. „Die ziehen das dann an, und ich schaue, ob alles so passt“, erzählt die 32-Jährige. Die beiden Jungen würden dafür gern herhalten, und würden sich die Stoffe für ihre Kleidung zumeist selbst aussuchen. „Dann wird es bunt“, sagt Jana Zech.

„Mama ist die beste Näherin der Welt“

Mittlerweile hätten ihre Stücke echten Erkennungswert, erzählt die junge Mutter stolz. „Wenn ich in den Kinderwagen schaue und sehe, dass das Kind etwas von mir trägt, freut mich das ungemein. Das bestätigt noch einmal, dass meine Sachen ankommen und gibt mir Antrieb“, meint die Bückerin. „Mama ist die beste Näherin der Welt“, sagt einer ihrer Sprösslinge während des Pressegesprächs.

Für die Bückerin ist das Nähen pure Entspannung. „Es ist mein Ausgleich zum Alltag, mein Runterkommen“, unterstreicht sie. Doch wer schon einmal an einer Nähmaschine saß, weiß, wie laut es dabei werden kann. „Ich höre das Geratter schon gar nicht mehr“, meint die 32-Jährige dazu.

2024 möchte Jana Zech wieder in Vollzeit arbeiten. Wie sie die Aufträge dann abarbeiten will, darauf hat sie bisher noch keine Antwort. „Dafür muss ich mir noch ein neues Konzept überlegen“, sagt sie.