WSV Hoya feiert 60. Geburtstag mit großem Hafenfest

Von: Christel Niemann

Auftakt mit geladenen Gästen am Freitag, lange Party-Nacht am Samstag und bunter Familientag mit Gottesdienst und Frühschoppen am Sonntag: beim diesjährigen Hafenfest anlässlich des 60jährigen Vereinsbestehens haben die Organisatoren des dreitägigen Events vom WSV Hoya auf ein bewährtes Konzept aus Erlebnis, Aktionen, Gastronomie und Live-Musik gesetzt und damit einen Volltreffer gelandet.

Interessierten boten sich Einblicke in die Aktivitäten der vier Sparten Kanu, Segelboot, Motorboot und Shanty Chor, flankiert von Aktionen, für die sich Aktive regionaler Ortsgruppen von DLRG, THW, Feuerwehr und DRK verantwortlich zeichneten. Es gab reichlich Musik und Gesang und die Anbieter der vielen leckeren Produkte konnten über eine mangelhafte Nachfrage sicher auch nicht klagen.