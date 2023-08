WSV Hoya feiert 60. Geburtstag mit großem Hafenfest am 19. und 20. August

Von: Christel Niemann

Teilen

Die Arbeitsgruppe „Hafenfest“ ist im Januar gestartet und mittlerweile in der heißen Phase der Vorbereitungen angelangt. Das Organisationskomitee arbeitet sprichwörtlich Tag und Nacht, damit die Gäste ein tolles Hafenfest erleben werden. © verein

Hoya – Wer im Hoyaer Sportboothafen am dritten Augustwochenende vor Anker geht, der sieht zwar nicht gerade das Tor zur Welt, bekommt aber allerhand geboten. Denn dann lädt der Wassersportverein (WSV) Hoya anlässlich seines 60-jährigen Bestehens zum großen Hafenfest ein. Zu dieser Veranstaltung erwartet die mit den Vorbereitungen betraute Arbeitsgruppe viele Gäste.

Es dauert zwar noch etwas, bis das maritime Fest stattfindet, doch das Organisationsteam hat seine Schularbeiten gemacht. Vieles ist bereits auf den Weg gebracht, was Gäste aus Hoya und umzu am Samstag und Sonntag, 19. und 20. August, in Scharen auf das an der Weser gelegene Vereinsgelände locken soll. Es gibt Angebote, Aktionen und Programmpunkte, die sich bei vorausgegangenen Hafenfesten bewährt haben und sicher auch diesmal auf große Resonanz stoßen werden. Zusätzlich haben die Gastgeber auch noch Überraschungen geplant.

Neben dem Shanty Chor Hoya treten am Sonntag, 20. August, unter anderem auch die Bläser des Gymnasiums Bruchhausen-Vilsen auf. © wsv

Los geht es bereits am Freitag, wenn das Festwochenende mit einem geselligen Abend für geladene Gäste beginnt. Tags darauf lädt der „Geburtstagsverein“ zu „Rock am Hafen“ ein. Als musikalisches Highlight haben die Organisatoren die Bremer Rock- und Coverband „MayBe“ verpflichtet, von denen das Publikum die volle Dosis Pop und Rock der 70er- bis 90er-Jahre zu hören bekommt. Einlass auf das Festgelände ist ab 17 Uhr. Da das Konzert erst gegen 18 Uhr beginnt, bleibt den Besuchern noch ausreichend Zeit, einen Rundgang im Hafen zu unternehmen und das Ambiente zu erleben. Für Essen und Trinken ist an mehreren Ständen gesorgt.

Verschiedene Wassersportarten sollen vorgestellt werden: Dazu zählen die Sparten Kanu und Motorboot. © WSV

Der Sonntag ist als Familientag angekündigt und gilt als Höhepunkt des umfangreichen Programms. Um 10 Uhr soll unter freiem Himmel eine Hafenmesse gefeiert werden, die die Pastoren Astrid Lier und Andreas Ruh gemeinsam gestalten. „Das gibt den Gästen ausreichend Gelegenheit, den Tag mit geistlichen Elementen zu beginnen“, ist das Orga-Team überzeugt. Im Anschluss beginnt das vielfältigen Familienprogramm, in das alle Sparten des WSV – Kanu, Segelboot, Motorboot und Shanty Chor – gleichermaßen involviert sind. So werden verschiedene Wassersportarten vorgestellt, „Andys Dorfmusik“ und die Bläser vom Gymnasium Bruchhausen-Vilsen spielen zum Frühschoppen auf, und später nehmen die Shantychöre vom WSV Hoya und aus Hambühren das Publikum mit auf eine Reise auf hoher See.

Verschiedene Wassersportarten sollen vorgestellt werden: Dazu zählen die Sparten Kanu und Motorboot. © WSV

„Das gute Wetter ist verbindlich bestellt, jetzt hoffen wir auf möglichst viele interessierte Besucher“, sagen Eva Bach, Peter Stollmann, Stefanie Huber und Johannes Faget vom Organisationsteam. Ein Besuch lohne sich, und vielleicht, so die Hoffnung der Verantwortlichen, werde bei dem ein oder anderen Gast auf diese Weise das Interesse geweckt, dem WSV als aktives Mitglied beizutreten. Einen entsprechenden Antrag finden Interessierte unter www.wsvhoya.de.