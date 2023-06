Gemeinde Hämelhausen kämpft um schnelles Internet

Von: Mareike Hahn

Henning Borchert engagiert sich, damit alle Haushalte in Hämelhausen schnelles Internet nutzen können. © mah

Warum eine Umfrage der Gemeinde Hämelhausen zu Highspeed-Internet verhelfen könnte:

Hämelhausen – Einen Film in der Mediathek gucken oder an einer Videokonferenz teilnehmen und gleichzeitig Dateien downloaden: Das ist in manchen Bereichen der Gemeinde Hämelhausen nicht möglich. Das Internet gibt es einfach nicht her. „Zum Teil haben wir unter 2 MBit. Damit kommt man heute nicht mehr weit“, sagt Henning Borchert. Der Kommunalpolitiker möchte diesen Zustand zusammen mit einigen Mitstreitern ändern. Eine Umfrage zum Thema Internetversorgung soll dabei helfen. Bis Freitag, 30. Juni, können die Einwohner noch daran teilnehmen.

„Ich wurde im Ort angesprochen, weil es teilweise noch die alte Telekom-Verkabelung mit der entsprechenden Geschwindigkeit gibt“, erzählt Borchert. Er wandte sich an Samtgemeindebürgermeister Detlef Meyer und fragte nach Fördergeldern für schnelleres Internet – doch der machte ihm wenig Hoffnung.

Daraufhin kontaktierte Borchert das Telekommunikationsunternehmen Northern Access in Liebenau: „Da hieß es, dass es die Möglichkeit gibt, den Verteilerkasten für Hämelhausen und Hohenholz mit neuer Technik aufzurüsten“, erklärt Borchert. „Bei den alten Kupferleitungen wird das Signal ab 120 Metern schwächer. Zum Teil sind es aber 300, 400 Meter bis zu den Haushalten. Man kann jedoch ein neues Signal auf die alten Leitungen bringen – ohne großen Aufwand und hohe Kosten.“ Eine Netzwerkbrandbreite bis zu 200, 250 Megabit pro Sekunde soll so möglich sein.

Für Borchert könnte das Aufrüsten der alten Leitungen der erste Schritt sein. Das lohne sich für Northern Access aber nur ab einer bestimmten Anzahl von Teilnehmern, habe er von der Firma erfahren, die indes keine Zahlen genannt habe. Beim Zusammentrommeln von Interessenten soll die Umfrage helfen. Bisher haben knapp 60 Bürger aus Hämelhausen mitgemacht, Borchert hofft auf 80. „Bitte nehmt an der Umfrage teil, damit Hämelhausen für uns alle ein attraktiver Ort zum Leben und Arbeiten bleibt!“, schreiben er und seine Mitstreiter auf einem Flyer, mit dem sie für ihre Aktion werben.

Dass die Zukunft des Internets in der Glasfaser steckt, da ist Borchert sicher. Aber für den Übergang „wollen wir gucken, wie wir so hinkommen – mit dem Zwischenschritt Maximalausweitung VDSL-Anschluss“.

Umfrageformulare gibt es bei jedem Ratsmitglied in Hämelhausen oder online unter www.grafschaft-hoya.de, Stichwort Breitband-Bedarfsermittlung.