Gutschein für jeden Bürger ab 16 Jahren

Die Stadt stellt 33 430 Euro für die Aktion „Gemeinsam für Hoya“ bereit

+ „Gemeinsam für Hoya“: Über die Umsetzung freuen sich (von links) York Schmelter, Monika Singelmann-Droegmöller von der Fördergemeinschaft, Detlef Meyer und Anne Sophie Wasner.

Hoya - Von Jannick Ripking. Jeder Bürger der Stadt Hoya, der mindestens 16 Jahre alt ist, bekommt in den nächsten Tagen Post. Darin enthalten ist ein Gutschein in Höhe von zehn Euro. Die Gutscheinaktion „Gemeinsam für Hoya“ hat der Stadtrat einstimmig auf Antrag der CDU- und SPD-Fraktion beschlossen. Dadurch sollen die lokalen Geschäfte, Dienstleister und Gastronomiebetriebe unterstützt werden. Die Stadt stellt für diesen Zweck außerplanmäßig Geld in Höhe von 33 430 Euro bereit.