„Gutes vom Zaun“

Lebensmitteltüten rechtzeitig zum Osterfest

+ Einkaufstaschen, prallvoll mit Lebensmitteln, gespendet vom Warenhaus Famila, hängten Mitglieder des Teams der Hoyaer Einkaufshelfer am Brückengeländer oberhalb des Centralplatzes auf (von links): Monika Singelmann-Droegmöller, Christoph Back, Maleva Baranek, Anne Sophie Wasner, Saeed Arab und Sven Raßmussen. Foto: Horst Friedrichs

Hoya - Von Horst Friedrichs. „Ostern soll auch in diesen schwierigen Zeiten Freude bereiten“, sagt Hoyas Bürgermeisterin Anne Sophie Wasner. Dieses gute Vorhaben setzten sie und das Team der Hoyaer Einkaufshelfer am Donnerstag in die Tat um. „Gutes am Zaun – eine Brücke, die verbindet“ lautete das Motto der Aktion. 30 Einkaufstüten mit Lebensmitteln hängten die Helfer am Brückengeländer oberhalb des Centralplatzes auf.