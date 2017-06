Grundschule enthüllt Mosaik

Wechold - Von Jana Wohlers. Eine große Windmühle, in unmittelbarer Nähe eine Kirche mit glänzenden Fenstern und zwischendrin ein idyllischer blauer Fluss – was seit einigen Tagen die Außenfassade der Grundschule Wechold schmückt, ist mehr als nur ein Kunstwerk. Das farbenfrohe Mosaik ist ein Ebenbild der Region. Anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Wecholder Schule setzten Schüler und Kollegium das einzigartige Projekt jetzt um.

Am Dienstag war es endlich so weit: Die lang ersehnte Enthüllung des großrahmigen Kunstwerks stand an. Mit lauten „Ooooh’s“ und Applaus reagierten Sponsoren, Lehrer, Schüler und Vertreter von Institutionen und Vereinen. Schüler sowie das gesamte Wecholder Kollegium um Schulleiterin Liane Ehbrecht hatten an der Umsetzung des Mosaiks im Rahmen einer Projektwoche im Mai mitgewirkt. „Es gibt zahlreiche Bestandteile der unmittelbaren Umgebung und des schulischen Einzugsgebiets wieder“, erklärte Ehbrecht. „Es stellt zudem eine künstlerisch umgesetzte Verbindung beider Einzugsgemeinden dar.“

In die Wecholder Grundschule gehen Kinder aus der Gemeinde Hilgermissen, aber auch aus der Gemeinde Hoyerhagen. Passend dazu zeigt das Mosaik markante Punkte beider Gemeinden. Die Kirche mit ihren kunstvoll nachgearbeiteten glänzenden Kirchenfenstern ist der Wecholder Kirche nachempfunden. Die historische Windmühle soll die Holländerwindmühle in Hoyerhagen symbolisieren. Ein großer blauer Fluss stellt – wie sollte es anders sein – die Weser und ihren berühmten Bogen in der Gemeinde dar. Schließlich heißt die Wecholder Schule seit 25 Jahren „Schule am Weserbogen“.

Zwischendrin findet der Betrachter zahlreiche kleine Symbole, die für die Mittelweserregion typisch sind: grasende Tiere, weitläufige Grünflächen und blauer Himmel.

Die Umsetzung des Mosaiks im Wert von mehreren tausend Euro ermöglichte erst eine große finanzielle Unterstützung aus der Region. „Ohne die tolle Bereitschaft aller Sponsoren wäre uns das Projekt nicht möglich gewesen“, freute sich Ehbrecht. Die Schulleiterin sprach allen Unterstützern im Rahmen der offiziellen Enthüllung ihren größten Dank aus.

Auch Gemeindebürgermeister Johann Hustedt zeigte sich erfreut über das farbenfrohe Kunstwerk an der Wecholder Schule. „Es ist ein Aushängeschild für unsere Gemeinde“, lobte Hustedt. „Und es zeigt einmal mehr, wie gut das Miteinander hier funktioniert.“