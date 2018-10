Glücksritter zeichnen Martinskirche aus

Hoya - Von Vivian Krause. Die Arbeit hat sich gelohnt. Das zeigt sich nicht nur, wenn der Besucher seinen Blick durch das Kulturzentrum Martinskirche in Hoya schweifen lässt. Das sieht auch die Niedersächsische Sparkassenstiftung mit Sitz in Hannover so. Stadtdirektor Detlef Meyer nahm gestern als Vorstandsmitglied stellvertretend für den gesamten Vorstand der Stiftung Martinskirche Hoya den mit 2 000 Euro dotierten Preis für Denkmalpflege entgegen. Und zwar für die „vorbildliche Restaurierung“.

Insgesamt sind 75 000 Euro an Preisgeldern pro Jahr für unterschiedliche Projekte in ganz Niedersachsen ausgelobt – auf Bezirks- und Landesebene. Ausgezeichnet werden unter anderem innovative Restaurationstechniken und langfristige Konzepte zum Erhalt eines Denkmals, sagte Michael Heinrich Schormann, stellvertretender Geschäftsführer der Niedersächsischen Sparkassenstiftung, bei der Preisübergabe in Hoya. In diesem Jahr erhielten 17 Denkmäler einen Preis, darunter im Bezirk Hannover auch das Hoyaer Kulturzentrum.

Jeder Denkmaleigentümer kann sich bewerben, ob Privatperson, Restaurator oder Förderverein. Seit der ersten Auslobung im Jahr 1986 haben sich 1 320 Denkmaleigentümer um den Preis beworben, 301 wurden mit einer Summe von insgesamt mehr als einer Million Euro ausgezeichnet.

Einst wurden lediglich Kirchen, Schlösser und Bauernhäuser als Denkmäler geschützt. Heutzutage sei laut Schormann von A wie archäologisches Denkmal bis Z wie Zeppelinhalle alles möglich. Und von allen Denkmälern könne man etwas lernen. Die Martinskirche gehe dabei über das Kirchliche hinaus. Trotzdem das ehemalige Gotteshaus als Kirchenform erhalten ist, finden dort auch kulturelle Veranstaltungen wie Konzerte statt.

Die Stadt Hoya und die evangelische Kirchengemeinde Hoya gründeten 1984 die Stiftung Martinskirche Hoya. In der Stiftungsurkunde steht: „Zweck der Stiftung ist, die Martinskirche als Baudenkmal für die Bürger der Stadt Hoya/Weser zu erhalten und sie für kulturelle Zwecke zu nutzen. Der Charakter des Bauwerks als Kirche soll gewahrt bleiben.“ Das ist geglückt, sind die Kirchenform und prägnante Einrichtungen wie der Altar doch noch immer vorhanden.

Doch zurück zur Preisvergabe: „Warum gibt es nirgends einen Moment, wo die Öffentlichkeit mal Danke sagt, dafür, dass etwas restauriert worden ist?“, fragte Michael Heinrich Schormann bei der gestrigen Übergabe des Preises im Kulturzentrum Martinskirche. Als Antwort und gleichzeitig als Anerkennung übergaben er und Wolfgang Wilke, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Nienburg, Detlef Meyer die gerahmte Auszeichnung, die ihren Platz nun im Kulturzentrum finden soll, und den Umschlag mit dem Preisgeld. Die Auszeichnung ist laut Wilke „total verdient“.

Schormann lobte nicht nur die Arbeit der Stiftung Martinskirche, sondern auch das Engagement der „extrem einfühlsamen Architektin“ Renate Schumacher. Die Umbauarbeiten in der Martinskirche haben im September 2016 begonnen, etwa ein Jahr später wurde das Kulturzentrum für Veranstaltungen genutzt. Etwas zu tun gibt es immer, weiß auch die Bücker Architektin.

Laut ihr wurden viele Maßnahmen umgesetzt, „die man gar nicht sieht“. Oft müsse man genau hinschauen. Als Beispiel nennt sie die Eingangstür, die morsch geworden war. Ein heimischer Tischler hat diese bearbeitet und zum Teil erneuert. Nur bei ganz genauem Hinsehen fallen die feinen Übergänge vom alten zum neuen Material überhaupt ins Auge. „Die Instandsetzung der Dachkonstruktion sieht man auch nicht“, zählte Schumacher weiter auf. Steine wurden ausgewechselt, Stützen erneuert, der Altar gereinigt. Im Laufe der Zeit habe die ehemalige Kirche schon viele Bauphasen und Renovierungen erlebt. In dem mehr als 650 Jahre alten Gebäude treffen Klassizismus, Gotik, Barock und Moderne aufeinander. „Wenn man hier etwas saniert, muss man sich auf die Baustile der Zeit einstellen“, sagt die Architektin auch mit Blick auf die notwendigen Materialien. Auf das Ergebnis können die Stiftung und die Stadt stolz sein.

Meyer bedankte sich bei Michael Heinrich Schormann und Wolfgang Wilke. Sie seien keine Glücksbringer, sondern Glücksritter – „wir sind hier ja in der Grafenstadt“, sagte der Stadtdirektor mit einem Augenzwinkern. Und fügte an: „Wir werden weiter arbeiten, auch am Kulturprogramm.“

