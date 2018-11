Schweringer Glocke wird entwidmet

Gottesdienst mit Arend de Fries

+ © Gartmann Die Schweringer Glocke soll eine neue Inschrift erhalten. Im Rahmen eines Künstlerwettbewerbs soll eine Überdeckung der alten Inschrift samt Hakenkreuz gefunden werden. © Gartmann

Schweringen - Die evangelische Kirchengemeinde in Schweringen entwidmet Mittwoch laut Meldung des evangelischen Pressediensts (epd) ihre umstrittene Hakenkreuz-Glocke. Die Predigt am Buß- und Bettag hält nicht Schweringens Pastor Jann-Axel Hellwege, sondern der geistliche Vizepräsident des Landeskirchenamtes in Hannover, Arend de Vries, wie die Landeskirche mitteilte. Der Gottesdienst beginnt um 19 Uhr.