Benefizturnier: Spendensumme ermöglicht Kinderzimmer-Umbau für Lina

VfL Bochum siegt in Eystrup

+ Silke Hartwig ist dankbar über das Engagement zugunsten ihrer Tochter Lina. Mit dem Erlös soll das Kinderzimmer bedarfsgerecht umgestaltet werden. Foto: Andree Wächter

Dass der SV Werder Bremen gegen Mannschaften wie den Hamburger SV, Arminia Bielefeld oder Hannover 96 Fußball spielt, ist außergewöhnlich. Denn bis auf die Grün-Weißen sind die anderen Klubs in der zweiten Bundesliga beheimatet. Doch am Wochenende war in Eystrup vieles anders. Dort traten diese Mannschaften zum zweiten U16-Turnier an. Der gemeinnützige Verein „Hafensänger und Puffmusiker“ aus Eystrup hatte dazu eingeladen. Der Erlös kommt der vierjährigen Lina aus Asendorf zugute.