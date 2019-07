Blaualgen: Hämelsee, Alveser See und Naturfreibad Eystrup betroffen

An drei Seen im Bereich der Grafschaft Hoya hat das Gesundheitsamt eine erhöhte Blaualgenkonzentration festgestellt. Betroffen davon sind laut Angaben der Samtgemeinde Grafschaft Hoya das Naturfreibad in Eystrup sowie der Alveser See in Eitzendorf und der Hämelsee in Anderten.

Samtgemeinde - „Eine erhöhte Blaualgenkonzentration ist nicht gleichbedeutend mit einem Badeverbot“, heißt es auf der Homepage der Samtgemeinde weiter. Es werde lediglich davor gewarnt, an Stellen zu baden, an denen das Wasser trüb ist oder Schlieren bildet. Am Montag waren bei der routinemäßigen Probennahme an den Seen vermehrt Algen festgestellt worden, teilt der Landkreis Nienburg in einer Pressemeldung mit. Nähere Untersuchungen hätten dann ergeben, dass sich darunter auch Blaualgen befinden. „Blaualgen bilden gesundheitsgefährdende Toxine, die in betroffenen Uferbereichen auch in hohen Konzentrationen auftreten können. Beim Schlucken von belastetem Wasser können Allergien, Schleimhautreizungen, Magen- und Darmbeschwerden hervorgerufen werden“, heißt es weiter.

Blaualgen: Blaugrünen Trübung des Wassers

Eine massenhafte Vermehrung von Blaualgen ist laut niedersächsichem Landesgesundheitsamt für Badegäste unter anderem an einer blaugrünen Trübung des Wassers zu erkennen. Sind im knietiefen Wasser die eigenen Füße nicht mehr sichtbar, sollte nicht mehr gebadet werden, rät das Landesgesundheitsamt.

Im auf der Homepage der Samtgemeinde Grafschaft Hoya einsehbaren Untersuchungsbericht heißt es zu den Befunden im Naturfreibad Eystrup: „In der schwach trüben Probe vom Naturfreibad Eystrup finden sich die toxischen Cyanobakterien Anabaena planctonica, A. flos-aquae sowie Coenobien von Microcystis aeruginosa und Microcystis viridis. Im Phytoplankton finden sich zudem die nicht toxische Blaualge Snowella lacustris, Grünalgen wie Stichococcus pelagicus und die kleinere centrale Kieselalgen und Aulacoseira granulata sowie die Hornalge Ceratium hirundinella.“

Kein Verbot, aber eine Warnung

Da die Sichttiefe im Wasser des Naturfreibads Eystrup mittlerweile abgenommen habe und eine erhöhte cyanobakterielle Biomasse nachweisbar sei, sind dort „zielgruppenspezifische Warnhinweise zur Information der Badegäste“ aufgestellt worden. Diese würden sich in erster Linie an Kinder und Personen mit einem geschwächten Immunsystem richten sowie an „Menschen, die dazu neigen, beim Schwimmen einen Schluck Wasser zu nehmen“, erklärt Wilhelm Paul, Vorsitzender des Schwimmvereins Naturfreibad Eystrup auf Nachfrage. „Es gibt kein aber Badeverbot, nur eine Warnung“, erklärt der Eystruper noch einmal mit Nachdruck.

Zum Schutz vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen sind in Abstimmung zwischen dem Fachbereich Gesundheitsdienste des Landkreises und den Verantwortlichen für die Badeseen an allen drei betroffenen Gewässern Warnhinweistafeln aufgestellt worden. Diese informieren darüber, dass sich die Giftwirkung steigern kann, wenn an mehreren Tagen hintereinander algenhaltiges Wasser geschluckt wird. Gefährdet seien auch Hunde und andere warmblütige Tiere.

„Es werden 14-tägige Kontrollen durchgeführt“

Da die Möglichkeit besteht, dass sich die Blaualgen weiter ausbreiten, hat der Landkreis die Überwachungsfrequenz erhöht. „Es werden 14-tägige Kontrollen durchgeführt“, erklärt Landkreis-Pressesprecher Cord Steinbrecher auf Nachfrage. Die Überwachung der Badeseen findet vom 15. Mai bis 15. September statt. „Hinweise von Badegästen nehmen wir gerne entgegen“, unterstreicht Heiko Glowinski vom zuständigen Fachdienst. Das Gesundheitsamt ist erreichbar unter Telefon 05021/967900.

Weitere Informationen

Einen Überblick und aktuelle Befundergebnisse können Interessierte unter www.badegewaesseratlas.niedersachsen.de und in der Bürger- und Info-Warn-App „BIWAPP“ einsehen.