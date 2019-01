Jens Neinhardt plädiert für andere Bepflasterung in Hoyas Innenstadt

Jens Neinhardt wünscht sich eine andere Bepflasterung an der Langen Straße in Hoya. Die aktuelle weise zu wenig auf einen verkehrsberuhigten Bereich hin.

Hoya - Von Rebecca Göllner. Seit Jahren kämpft Jens Neinhardt aus Hoya dafür, dass die Straßen der Innenstadt ein anderes Pflaster bekommen. Denn momentan sei, sagt Neinhardt, nicht ersichtlich, dass es sich um einen verkehrsberuhigten Bereich handelt.

„Die Lange Straße und die Deichstraße sind nicht so gestaltet, wie es die Verwaltungsvorschrift vorsieht“, bemängelt der Hoyaer. Und genau das versucht er laut eigener Aussage der Stadtverwaltung seit nunmehr einem Jahrzehnt deutlich zu machen.

Die Straßenverkehrsordnung sehe vor, dass in einem verkehrsberuhigten Bereich

Schrittgeschwindigkeit gefahren werden muss;

Fahrzeuge den Fußgängerverkehr weder gefährden noch behindern dürfen;

der Fahrverkehr dennoch nicht unnötig von Fußgängern behindert wird;

Fahrzeuge außerhalb der dafür gekennzeichneten Flächen nicht parken dürfen, ausgenommen zum Ein- oder Aussteigen und zum Be- oder Entladen;

Fußgänger die Straße in ihrer ganzen Breite benutzen können und Kinderspiele überall erlaubt sind.

Und diese Punkte seien nach Ansicht des Arztes nicht gegeben. Durch die unterschiedlichen Pflasterungen würde der Eindruck einer Aufteilung von Fußgängerweg und Fahrbahn für Autos entstehen. Nicht selten würden Fahrzeuge deshalb mit überhöhter Geschwindigkeit durch die Innenstadt fahren.

+ Dieses Schild deutet am Beginn der Langen Straße auf den verkehrsberuhigten Bereich hin. Foto: Rebecca Göllner

Zudem „wäre eine Erneuerung der Straßen auch für die Einwohner der Stadt sehr viel angenehmer“, ist sich Neinhardt sicher. Das Fahren auf der „Holperstrecke“, wie er die Lange Straße bezeichnet, würde Lärm produzieren, den der Hoyaer für unzumutbar hält. Auch das Fahrradfahren sei dort ein einziges „Gerüttel“, sagt Neinhardt. Deswegen würden die meisten Radfahrer auf den Seitenbereich, der mit rotem Klinker ausgestattet ist, ausweichen und so Fußgänger gefährden. Zudem sei ebendieser Klinker bei Regen oder Frost spiegelglatt und würde das Unfallrisiko erhöhen.

Aus all diesen Gründen schlägt der Hoyaer vor, die Bepflasterung zu entfernen und durch eine neue zu ersetzen. „Das alte Material könnte man ohne Probleme an anderer Stelle einfach wieder benutzen, beispielsweise im Rahmen der zukünftigen Bauvorhaben am alten Krankenhausgelände“, meint Neinhardt und hält an seinen Verbesserungswünschen fest. Der Arzt ist der Überzeugung, dass eine Umgestaltung des Straßenbilds bewirkt, dass