Geschenke auf den letzten Drücker: Einzelhändler aus Hoya geben Tipps für den „Last minute“-Einkauf

+ © Rebecca Göllner-Martin Schmuck, Taschen, Accessoires: Katrin Schwandt bietet all das in der Outfiteria. © Rebecca Göllner-Martin

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Rebecca Göllner-Martin schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Hoya – Klar, Weihnachten kommt immer so plötzlich. Und überhaupt: Wer soll das schon alles neben dem Alltagswahnsinn schaffen? Natürlich gibt es auch diejenigen, die bereits im Sommer alle Geschenke für ihre Liebsten zusammen haben. Aber keine Sorge, für alle Menschen, die sich auf den letzten Drücker auf die Suche nach dem richtigen Präsent für Mutter, Vater, Schwester, Großeltern oder Partner begeben müssen, haben die Hoyaer Einzelhändler einige „Last minute“-Tipps parat.

Steffen und Heike Brüggemann von Büropartner Brüggemann finden beispielsweise, dass ein edler Füllfederhalter nie verkehrt ist. Außerdem bietet das Geschäft einige Werder-Bremen-Artikel für echte Fußballfans an.

+ Heike Brüggemann mag es klassisch und schlägt Füllfederhalter als Geschenk vor. © Reg

Katrin Schwandt, Inhaberin der Outfiteria in Hoya, setzt auf schöne Accessoires wie Schmuck, Gürtel und Taschen. „Und natürlich geht auch immer ein klassischer Gutschein“, meint sie. Dann könnte der Beschenkte sich später selbst etwas aus dem Sortiment aussuchen.

+ Ralf Pasewald von Derbe Kost berät Kunden, welcher Rum oder Wein besonders gut zum Festbraten passt. © reg

Für Freunde eines guten Buches empfiehlt Ivonne Baranek von der Leserei den Roman „Eine Frage der Chemie“ von der Autorin Bonnie Garmus. „Das ist ein Buch für Frauen jeden Alters“, sagt Baranek. Es sei „sprachlich entzückend“ geschrieben und biete sowohl humorvolle als auch nachdenkliche Passagen. „Eine tolle Emanzipationsgeschichte“, lautet ihre kurze Zusammenfassung. Mitarbeiterin Indre Busar schlägt das Buch „Der Junge, der Maulwurf, der Fuchs und das Pferd“ von Charlie Mackesy als Geschenk unter dem Weihnachtsbaum vor. Sie erinnere das Werk ein wenig an „Der kleine Prinz“, allerdings „mit noch mehr Herz und sehr schön illustriert“.

Zwar nicht am morgigen Heiligabend, dafür aber noch einmal heute von 9 bis 15 Uhr öffnen sich die Türen von Derbe Kost an der Langen Straße. Das Team um Eckhart Noltemeier bietet neben hochwertigen Spirituosen wie Rum, Mezcal oder Weinen zudem verschiedene Gewürze und Gewürzmischungen an. Dann kann auch mit Weihnachtsbraten nichts schiefgehen.

+ Indre Busar von der Leserei legt das Buch „Der Junge, der Maulwurf, der Fuchs und das Pferd“ ans Herz. © reg

Kerzenständer, Windlichter oder auch Teegläser sind nach der Meinung von Helga Geeske, Mitarbeiterin vom Magro-Markt, eine tolle Idee für ein „Last minute“-Geschenk. Für die Jüngsten sei die Spielwarenabteilung empfehlenswert.

Walter Weber von Weber & Wohlers mag es praktisch. Seine Tipps: Kochtöpfe, Haushaltskleingeräte, Waffeleisen, Gemüseschneider oder auch Kaffeemühlen.

Gutscheine von Hoyas verschiedenen Restaurants sowie dem Filmhof sind bei Spätentschlossenen vermutlich ebenso beliebt.