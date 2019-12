Ein Geschenk vormittags, eines am Abend

Hoya – Helga Zech feiert Heiligabend einen ganz besonderen Geburtstag, denn sie wird 100 Jahre alt. Neben anderen Gästen kommt auch ihr Halbbruder Joachim Schulze, den die Jubilarin erst nach dem Zweiten Weltkrieg wiedergefunden hatte, zu ihrem Ehrentag in das DRK-Seniorenheim nach Hoya, wo Helga Zech seit 2015 lebt.

Mit circa sechs Jahren hatten sich die beiden in Zechs ursprünglichem Heimatort Berlin vorerst das letzte Mal gesehen. Nach dem Krieg konnte die heute 100-Jährige ihren Halbbruder dank einer alten Adresse wieder aufspüren. Vor rund zwei Jahren hatten sich die beiden einmal wiedergesehen, deswegen freut sich die Seniorin auch ganz besonders über Joachim Schulzes Besuch.

Geboren wurde Helga Zech am 24. Dezember 1919 als Tochter von Lina und Friedrich Schulze. „Ich habe immer vormittags ein Geschenk zum Geburtstag und dann abends eines zu Weihnachten bekommen“, erzählt die Jubilarin. Ihre Kindheit verbrachte sie in Berlin in ihrem Elternhaus an der Pascalstraße 3, welches laut Angaben ihres Neffen Bernhard Schulze auch heute noch steht. Das Ehepaar bekam 1924 ein zweites Kind, und zwar Helga Zechs Bruder Gerhard Schulze, der 1993 starb. Die Geschwister verbrachten ihre Ferien stets gemeinsam bei ihren Großeltern mütterlicherseits in Ostpreußen bei Insterburg. Besonders schön sei für die Berliner Kinder immer die Fahrt mit der Pferdekutsche gewesen, mit der sie ihr Großvater bei ihrer Ankunft stets abholte.

Ihren Mann Heinz Zech lernte die Jubilarin zwischen 1930 und 1940 kennen, laut Angaben ihres Neffen und seiner Frau Caterina Schulze vermutlich während einer Vergnügungsveranstaltung von Offizieren in Berlin. Heinz Zech arbeitete damals bei der Luftwaffe und musste aufgrund seines Jobs viel verreisen – und seine Geliebte folgte ihm. 1940 erblickte ihre gemeinsame Tochter Rosel Zech das Licht der Welt. Sie arbeitete später als Schauspielerin und starb 2011. „Ihr Tod war eines der traurigsten Erlebnisse in meinem Leben“, sagt die Jubilarin. 1941 heiratete das Paar in Hannover, denn Heinz Zech war damals in Wunstorf stationiert. Ein Jahr später zog die Familie in die Grafschaft Hoya an die Deichstraße 68, wo sich das Elternhaus von Heinz Zech befand. „Ich wusste damals gar nicht, wo Hoya ist. Dafür musste ich erst einmal in den Atlas schauen“, sagt die Jubilarin. Dort lebte sie bis 2015. Heinz gab nach dem Krieg seinen Job bei der Luftwaffe auf und wurde Schiffer. „Helga und er fuhren mit ihrem eigenen Schiff unter anderem die Weser und den Rhein rauf und runter“, sagt Bernhard Schulze.

In Berlin machte die Jubilarin eine Ausbildung zur Verkäuferin, arbeitete dann nach ihrem Umzug bei der Elektro-Firma von Ahsen an der Langen Straße. Heute steht an diesem Platz die Sparkasse. Darüber hinaus war Helga Zech Mitglied im Deutschen Roten Kreuz und lieferte für die Organisation das Mittagessen aus. Zudem engagierte sie sich beim Landfrauen- sowie beim Kneipp-Verein.

Besonders gerne verbrachte sie ihre Freizeit mit dem Schwimmen in der Weser. „Ich habe es sogar geschafft, einmal auf die andere Uferseite zu schwimmen“, erinnert sich die Seniorin voller Stolz. Auch das Reisen gefiel ihr gut, so war sie unter anderem in Moskau und besuchte 1996 gemeinsam mit Bernhard und Caterina Schulze Verwandte aus Ostpreußen in Amerika. „Ich habe über dem Atlantik einen Höhenkoller bekommen, da war ich wirklich froh, dass Helga bei mir war. Sie war ganz entspannt und das mit 77 Jahren“, berichtet Caterina Schulze. Helga Zechs Lebensmotto „Ich will, ich muss, so lange ich kann“ passte wohl auch auf die beschriebene Situation.

Außerdem war die Jubilarin früher eine begeisterte Kinobesucherin, unter anderem favorisierte sie Filme mit Schauspieler Cary Grant. Auch das Tanzen liebte Helga Zech. „Mein Mann allerdings nicht“, sagt sie. Egal, wo die adrette Frau auch hinging, sie sei stets gut gekleidet gewesen, berichtet Caterina Schulze und weiter: „Ich habe sie als Kind immer bewundert. Sie sah einfach immer toll aus.“