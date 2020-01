Der Ort des Geschehens

AUS DEM LANDGERICHT Begehung bringt Aufschluss über den Tatablauf in Hoya

+ Bei einer ersten Tat attackieren drei Personen den Radfahrer an dem Weg zwischen Gymnasium und Sporthalle in Höhe der Raucherecke (linkes Bild). Der zweite Angriff erfolgt auf dem angrenzenden Parkplatz (rechtes Bild). Fotos: Nala Harries

Hoya/Verden - Von Wiebke Bruns. Ein Video einer Tatortbegehung wurde gestern am Landgericht Verden in Rahmen des Sicherungsverfahrens gegen den 23 Jahre alten Beschuldigten aus Hoya gezeigt. Es verdeutlichte, wie nah das 35 Jahre alte Opfer an der siebenköpfigen Gruppe mit dem Fahrrad vorbeifahren musste. Der Mann war dabei am 9. Mai 2019 von fünf Tätern angegriffen und lebensgefährlich verletzt worden. Der Beschuldigte gilt als psychisch krank. Er soll dem Opfer an diesem Tag diverse Stich- und Schnittverletzungen zugefügt haben.