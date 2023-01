Geldstrafe: Jäger wirft schwer verletzte Katze nach Hundebiss weg

Von: Wiebke Bruns

Der Hund eines 86-jährigen Jägers hat eine Katze schwer verletzt. Der Mann hat sie über einen Zaun weggeworfen. Nun muss er eine Geldstrafe zahlen.

Verden/Bücken – Weil er einen von seinem Hund gebissenen und dadurch schwer verletzten Kater über einen Zaun geworfen hat, wurde durch das Amtsgericht Nienburg am 5. Juli 2022 ein Jäger aus Bücken wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz zu einer achtmonatigen Bewährungsstrafe verurteilt. Das Landgericht Verden hat die Strafe für den 86-Jährigen ohne Diskussionen auf 40 Tagessätze à 50 Euro reduziert.

Angeklagter entschuldigt sich für den Hundebiss mit einer Hunde-Postkarte

Laut dem Nienburger Urteil hatte der Hund des Angeklagten während eines Spaziergangs im September 2021 den Kater Willi gejagt, gepackt und ihm Bisswunden und einen Brustwirbelbruch zugefügt. Der Angeklagte habe die verletzte Katze am Schwanz hochgenommen und „schwang sie wie eine Einkaufstasche hin und her“, so die Feststellungen des Strafrichters, was auf einen Augenzeugen schließen lässt.

Dann habe der Jäger das verletzte Tier über einen Zaun auf einen Bretterhaufen geworfen, wodurch es weitere Verletzungen erlitten habe. Diese und die daraus folgenden Schmerzen des „offensichtlich noch lebenden Katers“ habe der Angeklagte in Kauf genommen. Deshalb wurde der Bückener verurteilt und nicht, weil sein Hund die Katze gebissen hat.

Getroffen sei der Jäger dann auf eine Frau, die mit ihren Kindern nach ihrem Kater gesucht habe. Als der vierjährige Sohn den Namen des Tieres rief, habe dieser sich durch Mauzen bemerkbar gemacht. Der erst daraufhin aufgefundene Kater war so schwer verletzt, dass ein Tierarzt ihn einschläferte.

Als die Frau den Angeklagten aufsuchte und zur Rede stellte, habe dieser zunächst alles bestritten. Später hatte sich der Mann mit einer Karte, abgebildet war auf der Vorderseite ausgerechnet ein Hund, bei der Familie entschuldigt. Für das was sein Hund „Eurer lieben Katze“ angetan hat. „Es tut uns sehr leid. Wir sind auch Tierfreunde. Holen Sie sich eine neue Katze, wir wollen sie auch bezahlen“, verlas die Richterin im Berufungsverfahren.

Angeklagter übernimmt Tierarztkosten für die Familie der Katze

In der Berufungsverhandlung beschränkte der Angeklagte sein Rechtsmittel. Es ging nur um das Strafmaß. Zeugen waren nicht geladen.

Die Tierarztkosten habe sein Mandant übernommen, betonte der Verteidiger. „Seit über 50 Jahren“ sei der Angeklagte Jäger und „setzt sich ehrenamtlich für die Natur ein“. Er fahre auch nachts nach Wildunfällen immer wieder raus, wenn die Polizei ihn anrufe. Eine Strafe am unteren Ende des Strafrahmens sei angemessen.

Hintergrund Der Verlust des Jagdscheines droht unter anderem bei vorsätzlich begangenen Straftaten, wenn die Strafe mindestens 60 Tagessätze beträgt oder wenn es innerhalb von fünf Jahren zweimal zu geringeren Strafen kommt. Somit steht der Angeklagte nun mit seinem Jagdschein gewissermaßen unter Bewährung.

Eine Verfahrenseinstellung, wie sie der Verteidiger angeregt hatte, lehnte die Staatsanwältin ab. Die vom Nienburger Strafrichter verhängten acht Monate seien aber „absolut unverhältnismäßig“. Er muss nun die 2000 Euro Geldstrafe zahlen, das Urteil ist rechtskräftig.