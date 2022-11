Gefährlicher Schulweg für Kinder aus Hassel

Von: Nala Harries

Teilen

Der Haltestellenmast ist auf beiden Seiten der Bundesstraße in den Kreuzungsbereich und damit näher an das jeweilige Wartehäuschen verschoben worden. Zuvor stand der Mast im Seitenraum der B 215. © nh

Hassel/Eystrup – Kinder müssen sicher mit dem Bus zur Schule und wieder zurück kommen. Seit dem die Hasseler Schüler die Gretel-Bergmann-Grundschule in Eystrup besuchen, rückte die Verbindung zwischen den beiden Gemeinden noch mehr in den Fokus. Dabei geht es zum einen um die Station Rethemer Weg an der Bundesstraße 215 in Hassel, die sowohl an der Ostermeierstraße als auch am gegenüberliegenden Rethemer Weg eine Haltestelle hat.

Zum anderen sei die Station Gantenstraße in Hassel problematisch. Dort muss etwas passieren, regte Eystrups Schulleiterin Cornelia Kehlbeck-Raupach bereits während der jüngsten Sitzung des Schulausschusses an.

Wenn die Kinder mit dem Bus von Eystrup nach Hassel fahren und an der Hauptstraße/Ecke Gantenstraße aussteigen, gebe es dort keine Querungshilfe, um auf die gegenüberliegende Seite zu gelangen, berichtet Kehlbeck-Raupach auf Nachfrage. Darüber hinaus sei auch kein Fußweg auf der Ausstiegsseite vorhanden – auf der gegenüberliegenden Seite jedoch schon. Doch um sicher dort hinzugelangen, müsste erst die Hauptstraße überquert werden. „Das ist gefährlich“, findet die Schulleiterin und wünscht sich daher eine Veränderung in diesem Bereich.

Ebenso kritisch sieht sie die Regelung an der Haltestelle Rethemer Weg. „Im Rethemer Weg wohnen knapp 22 Kinder, die die Bundesstraße 215 überqueren müssen, um auf die gegenüberliegende Seite zur Haltestelle an der Ostermeierstraße zu gelangen und umgekehrt“, erklärt Hassels Bürgermeister Heiko Lange auf Nachfrage. Allerdings gebe es auch dort keine entsprechende Querungshilfe – weder einen Zebrastreifen noch eine Bedarfsampel.

Zur Erinnerung: In dem Bereich der Bundesstraße gilt Tempo 70. Zudem sind dort viele große Lkw unterwegs und der ein oder andere hält sich nicht immer an die vorgeschriebene Geschwindigkeitsbeschränkung. „Auch für Radfahrer ist diese Stelle schwierig“, kann Heiko Lange aus persönlicher Erfahrung sagen.

An der Haltestelle Gantenstraße in Hassel gibt es keine Querungshilfe auf die andere Straßenseite. „Das ist gefährlich“, findet Cornelia Kehlbeck-Raupach, Leiterin der Gretel-Bergmann-Grundschule. © -

Die fehlende Querungshilfe ist jedoch nicht die einzige Schwierigkeit, mit der die Schulkinder dort zu kämpfen haben. Auf beiden Seiten befindet sich das entsprechende Wartehäuschen nämlich nicht direkt an der B 215, auf der auch der Bus hält, sondern jeweils am Rethemer Weg und an der Ostermeierstraße. Das bedeutet: „Machen die Kinder nicht rechtzeitig auf sich aufmerksam und stellen sich an den Haltestellenmast, kann es passieren, dass der Bus einfach vorbeifährt“, schildert Heiko Lange das Problem. Eine erste Entschärfung ist in diesem Bereich nun vorgenommen worden: Auf beiden Seiten der Bundesstraße wurde der Haltestellenmast in den Kreuzungsbereich und damit mehr in die Nähe des jeweiligen Wartehäuschens verschoben. Zuvor waren die Masten im Seitenraum der Bundesstraße installiert.

Heiko Lange habe die Thematik rund um die Haltestelle Rethemer Weg bereits bei der letzten Verkehrsschau angesprochen. „Aber die Mühlen mahlen eben langsam. Ich bleibe aber weiter dran“, berichtet der Bürgermeister vom aktuellen Stand der Dinge.

Seine Idee wäre, den Bus nicht über die Bundesstraße anfahren zu lassen, sondern über die Ostermeierstraße. Demnach würde dieser auch dort Halt machen, wo sich das Wartehäuschen befindet. „Dann könnten die Kinder gefahrlos ein- und aussteigen. Aber vielleicht ist das aus fahrplan-technischen Gründen nicht machbar“, gibt er Einblick in seine Überlegungen. Darüber hinaus stehe ein Treffen mit Vertretern des Verkehrsservice des Landkreises Nienburg (VLN) und den Verkehrsbetrieben Grafschaft Hoya (VGH) an. Dabei solle es um eine veränderte Streckenführung abseits der Landesstraße 330, an der sich auch die Haltestelle Gantenstraße befindet, gehen.

Falls sich etwas ändern sollte und in diesem Zuge unter anderem Maßnahmen an der Bundesstraße 215 durchgeführt werden müssen, wer kommt für die Kosten auf? „Diese liegen beim Baulastträger“, erklärt Heiko Lange. Da es sich dabei um eine Bundesstraße handelt, ist das Land verantwortlich und damit die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr.