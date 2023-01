Zahlreiche Einsatzkräfte rücken zum Garagenbrand am Hasseler Steinweg in Hoya aus

Von: Nala Harries

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte steht die Garage bereits in Vollbrand. © friedrich brinkmann

Hoya – Dicker Rauch stieg gestern Morgen über einem Gebäude am Hasseler Steinweg in Hoya den Himmel empor. Die starke Rauchentwicklung hatte glücklicherweise ein Feuerwehrmitglied auf dem Weg zur Arbeit wahrgenommen, woraufhin der Mann sofort stoppte und tatsächlich ein Feuer in einer Garage entdeckte. „Er setzte anschließend den Notruf ab und weckte die Bewohner des dazugehörigen Wohnhauses“, teilt Feuerwehrpressewart Friedrich Brinkmann mit.

Der Verkehr hat sich wegen des Brandes gestern Morgen zwischen Hoya und Hassel gestaut. © nala harries

Unter dem Stichwort „Garagenbrand im Hasseler Steinweg“ ist somit zunächst die Feuerwehr Hoya alarmiert worden. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Garage bereits in Vollbrand und auch die Holzwand eines angrenzenden Gebäudes, in dem sich ein 5 000-Litertank mit Heizöl befand, hatte schon Feuer gefangen. Einsatzleiterin Petra Guder veranlasste aufgrund der vorliegenden Lage eine Alarmstufenerhöhung. Zusätzlich sind die Feuerwehren aus Bücken, Mehringen, Hoyerhagen und Duddenhausen sowie die Einsatzleitwagen der Samtgemeinde Grafschaft Hoya nachalarmiert worden. So war ein regelrechtes Aufgebot an Einsatzkräften mit zehn Fahrzeugen zur Stelle, darunter insgesamt 43 Brandschützer und davon 14 Atemschutzgeräteträger. Auch Gemeindebrandmeister Carsten Meyer und sein Stellvertreter Georg Bühmann machten sich ein Bild vom Einsatzgeschehen. Zur Eigensicherung war darüber hinaus ein Rettungswagen vor Ort, ebenso die Polizei, die Ermittlungen zur Brandursache aufnahm. Die Beamten waren es auch, die den Verkehr einspurig an der Einsatzstelle vorbeiführten. Der Hasseler Steinweg musste aber mehrfach kurzfristig ganz gesperrt werden.

43 Brandschützer sowie Polizei und der Rettungsdienst sind am Hasseler Steinweg in Hoya im Einsatz gewesen. © nala harries

Während des Einsatzes galt es zunächst, ein Übergreifen der Flammen auf das dazugehörige Wohnhaus sowie auf das Nachbargebäude zu verhindern, beschreibt der Pressewart das Vorgehen. Dafür bauten die Feuerwehrkräfte zwei sogenannte Riegelstellungen auf, um die Brandbekämpfung mit Wasser aus dem Tanklöschfahrzeug sowie aus einem nahe gelegenen Unterflurhydranten vorzunehmen. Der im Anbau befindliche Heizöltank konnte erfolgreich geschützt werden.

Die Rauchentwicklung hat ein Feuerwehrmitglied zufällig auf den Brand aufmerksam gemacht. © privat

Darüber hinaus spürten die Feuerwehrkräfte mithilfe von Wärmebildkameras weitere Glutnester auf, was schlussendlich zur Öffnung der Zwischendecke führte. Da auch Rauch durch die Fensterscheiben in das Wohnhaus gelangt war, kamen Hochleistungslüfter zum Einsatz, um die Räume von dem Qualm zu befreien.

Verletzt wurde bei dem Brand glücklicherweise niemand. Auch das in der Garage befindliche Fahrzeug sei dem Anschein nach unbeschädigt geblieben, so der Pressewart abschließend. nh