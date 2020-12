Gänse aus Hoyerhagen kommen als Festtagsbraten auf den Teller / Artgerechte Haltung: „Sie sind immer draußen“

Weihnachtsessen aus der Region

+ © Regine Suling-Williges Die Gänse vom Hof der Familie Böckmann sind mit einem Gewicht von rund 4,5 Kilogramm nicht zu fett. © Regine Suling-Williges

Hoyerhagen – Sie schnattern ohne Unterlass, die verbliebenen 58 Gänse auf dem Hof der Familie Böckmann in Hoyerhagen. Aufgrund der mit der Vogelgrippe verbundenen Aufstallpflicht bleiben sie jetzt ausnahmsweise im Stall. In Kürze werden sie dann in Landesbergen geschlachtet und anschließend als Festtagsbraten auf dem Teller landen.