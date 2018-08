Renate und Horst Kuhlmann: Es funkte beim Bürgerschießen

Hoya - Von Vivian Krause. Horst Kuhlmann setzte sich einst regelmäßig aufs Fahrrad und holte seine Liebste ab – zum Beispiel von der Arbeit in der Wäscherei in Hoya. Mit einem Blumenstrauß auf dem Gepäckträger überraschte er Renate Kuhlmann geborene Blumenau dann. Regelmäßig radelten die zwei rund neun Kilometer, um sich zu sehen.

Teilweise mehrfach am Tag. Denn Horst Kuhlmann lebte in Hoya, Renate in Schweringen. Bis zu dem Tag ihrer Hochzeit, dann zogen sie in Hoya zusammen. Das war heute vor 60 Jahren. Damals kannten sie sich seit vier Jahren.

Im Mai 1954 sahen sie sich das erste Mal im Hoyaer Lindenhof. „Er gefiel mir gut“, erinnert sich Renate Kuhlmann an ihren ersten Eindruck von ihrem heutigen Mann. „Aber er war so frech“, fügt sie an und blickt zu ihm. „Ich habe ihn angeschaut, und er sagte zu mir: ,Was gucken Sie so, fehlt Ihnen noch ein Groschen an der Mark?‘“ „Wir waren zu dritt unterwegs“, erzählt der heute 82-Jährige. „Alleine hätte ich das nicht gewagt. Wölfe sind im Rudel stark“, sagt er schmunzelnd.

Beim Wiedersehen, das war im Juni 1954 beim Bürgerschießen der vier Bürgervereine der Stadt Hoya, hat es dann gefunkt. Seit dem Zeitpunkt seien die zwei wie ein Magnet, sagt Renate Kuhlmann. „Was der eine denkt, spricht der andere schon aus“, fügt ihr Mann an.

„Es war damals verboten, vor der Ehe gemeinsam unter einem Dach zu wohnen“, sagt Horst Kuhlmann. Auch nach der Verlobung lebten die beiden noch zwei Jahre räumlich getrennt voneinander. Oft gingen sie ins Kino, erinnert das Paar sich. „Fast jeden Sonntag.“ Anschließend machten sie Halt im Tanzlokal „Parkhaus“. „Dann habe ich Renate in Schweringen abgeliefert, bin zurück nach Hoya, und um 6 Uhr morgens klingelte der Wecker“, erinnert sich Horst Kuhlmann.

Ihr Vater war sehr streng, sagt die heute 82-Jährige. So war es für Horst Kuhlmann selbstverständlich, dass er erst bei ihm um die Hand seiner Renate anhielt. Die Verlobung war an Weihnachten 1956. Es folgten zwei Jahre später die standesamtliche Trauung, der Polterabend und die kirchliche Hochzeit. Danach zogen die beiden in ihre erste gemeinsame Wohnung. Dies blieb nicht ihre Einzige, sie sind mehrmals innerhalb Hoyas umgezogen.

Das Paar bekam zwei Kinder – Detlef (geboren 1967) und Kerstin (geboren 1962). Mittlerweile haben die Kuhlmanns zudem sechs Enkel und drei Urenkel.

Die eigene Kindheit war für Renate Kuhlmann von der Flucht geprägt. Geboren wurde sie in Danzig. Die damals Neunjährige erlebte ab 1945 mit ihrer Familie eine zweijährige Flucht von Westpreußen. Gelandet sind sie letztlich in Schweringen.

Horst Kuhlmann wurde auf dem Rittergut von Behr in Hoya geboren. Er lernte den Beruf Maler, war 34 Jahre bei der Bundesschule des Technischen Hilfwerks (THW) in Hoya angestellt. Zudem ist er seit 64 Jahren Mitglied der Hoyaer Feuerwehr, mittlerweile in der Altersabteilung. Auch dem Bürgerverein drittes Viertel ist er bis heute treu geblieben – ist es doch diesem irgendwie zu verdanken, dass er seine Renate kennengelernt hat.