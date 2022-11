Landwirte in Hilgermissen und Helzendorf sind auf einen möglichen Blackout vorbereitet

Von: Regine Suling-Williges

Tim Friedrichs‘ Notstromaggregat ist so groß, dass der gesamte Betrieb seines Hofes damit gewährleistet ist. © ine

Hilgermissen/Helzendorf – Im Moment achtet Tim Friedrichs ganz besonders darauf, dass ihm der Diesel nicht ausgeht und mindestens ein Schlepper immer vollgetankt ist. Das macht er aus einem guten Grund: „Ich habe ein Notstromaggregat, das über eine Zapfwelle mit dem Schlepper angetrieben wird“, erzählt der Landwirt aus Hilgermissen.

Während sich Privatleute mit Campingkochern, Kerzen, Batterien und ausreichend Lebensmitteln für einen möglichen, sogenannten Blackout ausstaffieren, muss die Landwirtschaft größere Geschütze auffahren, um den Betrieb im Notfall am Laufen halten zu können. Wenn die Lüftung im Schweinestall nicht mehr läuft, die automatische Fütterung ihren Dienst versagt oder die Melkmaschine nicht mehr funktioniert, kommt es auf jede Minute an.

„Für mich wurde das Thema konkret, als der Strom hier vor einigen Jahren im Sommer einmal ausgefallen ist. Das war für mich ein Schlüsselmoment“, sagt Tim Friedrichs. Er machte sich schlau und gründete mit vier anderen Berufskollegen eine Einkaufsgemeinschaft, um einen besseren Preis für Notstromaggregate erzielen zu können. Rund 3 500 Euro hat ihn sein Exemplar gekostet. „Und seitdem wir das haben, schlafen wir ruhiger“, berichtet er. Für den Ernstfall hat der Hilgermisser Landwirt eine genaue Anleitung auf das Aggregat geklebt – vor allem den Hinweis, von Netz- auf Notstrom umzuschalten. Die notwendige Gelenkwelle, die normalerweise an einer Kreiselegge eingesetzt wird, hat er ebenfalls korrekt beschriftet. Sein Notstromaggregat sei so groß, dass der Betrieb des Hofes damit gewährleistet sei. Zudem ist es wartungsarm: „Das lassen wir einmal im Jahr laufen“, erzählt der Landwirt.

„Man muss sich Gedanken gemacht und einen Plan haben“, ist Tim Friedrichs überzeugt. „Denn wenn bei uns die Lüftung nicht mehr läuft, hast du nicht mehr viel Zeit.“ Man könne zwar die Fluchttüren öffnen, um Luft in den Stall zu bekommen. Das gehe für ein paar Stunden gut, länger jedoch nicht. Den Netzumschalter hat er in die Nähe der Notstromeinspeisedose gelegt, um im Ernstfall schnell agieren zu können. „Wir haben schon gut vorgesorgt“, findet er und hofft trotzdem, nicht in die Verlegenheit zu kommen, das Notstromaggregat nutzen zu müssen.

Seinen Betrieb hat Tim Friedrichs ohnehin seit Jahren bereits energetisch optimiert, sodass er immer weniger Strom verbraucht. Vor zehn Jahren benötigte der Sauenhalter und Schweinemäster pro Jahr noch rund 110 000 Kilowattstunden Strom für seinen Hauptbetrieb. „Mittlerweile sind wir auf 45 000 Kilowattstunden runter“, freut er sich. Frequenzgesteuerte Lüfter in den Ställen, die Umstellung der Fußbodenheizung im Ferkelaufzuchtstall auf Flüssiggas, LED-Beleuchtung allerorten: Das sind nur drei der Maßnahmen, die er zur energetischen Optimierung umsetzte. Sein Außenstall, der durch die Nutzung von Geothermie mit Erdwärmetauscher ohnehin gut aufgestellt ist, benötigt pro Jahr zwischen 32 000 und 34 000 Kilowattstunden Strom. „Ein vergleichbarer Stall benötigt 50 000 Kilowattstunden“, schätzt Tim Friedrichs. Doch auch hier dreht er weiter an der energetischen Schraube: „Auf dem Stall haben wir noch eine Eigenverbrauchs-Photovoltaik-Anlage installiert. Dadurch können wir dann noch mal 12 000 bis 15 000 Kilowattstunden pro Jahr einsparen.“ Am Netz ist die Anlage indes noch nicht: „Der Wechselrichter fehlt noch.“ Tim Friedrichs hofft, dass dieser bald geliefert wird, damit die Anlage ihren Betrieb aufnehmen kann. Sollten verstärkt Privatleute Heizlüfter einsetzen, werde das Netz zusätzlich belastet und ein sogenannter Blackout geradezu herausgefordert: „Das ist nicht zu unterschätzen“, glaubt er.

Auch der Betrieb Bünkemühle in Helzendorf ist mit einem Notstromaggregat ausgestattet. „Das müssen wir sowieso haben, da wir eine Biogasanlage betreiben“, erzählt Landwirt Conny Derboven. Fällt der Strom aus, könne das Aggregat notfalls umgeklemmt werden, um den Betrieb und insbesondere das Melken der Kühe weiter zu gewährleisten.

Damit allein sei es im Ernstfall aber nicht getan, sagt Conny Derboven. Denn auch die Molkereien seien auf eine konstante Strom- und Gasversorgung angewiesen. „Wenn die Molkereien eingeschränkt werden, wissen wir nicht, wo unsere Milch hin soll. Denn Milch kannst du eben nicht so stapeln wie Feldfrüchte“, erklärt der Landwirt aus Helzendorf.

Immerhin: Er und viele Berufskollegen, darunter auch Tim Friedrichs, haben sich Gedanken gemacht und im Rahmen ihrer Möglichkeiten vorgesorgt. Das macht aber nicht jeder: „Es sind nicht unbedingt alle Landwirte mit einem Notstromaggregat versorgt“, berichtet Tim Friedrichs.