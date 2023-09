„Interesse an Freiwilligendiensten ist gesunken“: Weserschule Hoya hat Probleme, Stellen zu besetzen

Von: Nala Harries

Teilen

In der Weserschule in Hoya sind zum aktuellen Zeitpunkt noch alle fünf Freiwilligen-Plätze für dieses Schuljahr unbesetzt. © nala harries

Hoya – In den vergangenen Jahren war die Tagesbildungsstätte Weserschule in Hoya der Lebenshilfe Syke ein beliebter Anlaufpunkt, um dort ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) oder einen Bundesfreiwilligendienst (BFD) zu absolvieren. Doch 2023 gibt es Schwierigkeiten, die Stellen zu besetzen, meint Laura Kuhlmann, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit bei der Lebenshilfe Syke.

Zum aktuellen Zeitpunkt seien noch alle fünf Plätze für dieses Schuljahr unbesetzt.

„Wir können nur Vermutungen anstellen, warum es derzeit solche Schwierigkeiten gibt“, meint Kuhlmann. Einerseits könne das Interesse an einem Freiwilligendienst gesunken sein, da nun Schulabgängern wieder vielseitige Möglichkeiten offenstehen: Ein Au-Pair-Jahr oder ein Auslandsstudium seien während der vergangenen Jahre coronabedingt gar nicht oder nur unter erschwerten Bedingungen möglich gewesen. „Andererseits kann es direkte Gründe in der Region Hoya geben“, vermutet Kuhlmann, Zwar erlebe die Lebenshilfe an all ihren Standorten einen Rückgang an interessierten Freiwilligen, die Stellenbesetzung in der Grafenstadt sei 2023 jedoch am schwierigsten. Und das, obwohl Werbemaßnahmen im Vergleich zu vorherigen Jahren stetig aktualisiert und erweitert worden seien.

Auch die Organisation Internationale Jugendgemeinschaftsdienste (ijgd) in Hildesheim, die Freiwilligendienste in Deutschland sowie international organisiert, habe diesbezüglich eine Veränderung wahrgenommen, heißt es dort auf Anfrage. Allerdings sei nicht das Interesse per se gesunken, sondern vielmehr die Alternativen zahlreicher geworden. So sei beispielsweise bei vielen Studiengängen der Numerus Clausus heruntergesetzt worden, was den Studieneintritt für viele erleichtere, weshalb wiederum kein FSJ als Überbrückung vonnöten sei. Ferner habe die Organisation nach der Pandemie nun vermehrt Anfragen im Bereich internationaler Freiwilligendienste erhalten, was sich auf die inländischen Dienste – insbesondere in den sozialen Einrichtungen – auswirke.

Aber es wollen nicht nur Schulabgänger aus Deutschland ein FSJ oder ein BFD im Ausland absolvieren, sondern auch ausländische Freiwillige hierzulande, berichtet Laura Kuhlmann. „Das ist jedoch nicht ganz so einfach“, meint sie. Denn dafür müssten bestimmte Rahmenbedingungen erfüllt werden. Beispielsweise müsste ein gültiger B1-Sprachnachweis vorliegen. Das sei die Mindestanforderung seitens des Bundesvereins Internationale Jugendgemeinschaftsdienste und des Paritätischem Dienstes. Darüber hinaus müsse zumeist der Arbeitgeber eine Unterkunft stellen, erläutert Kuhlmann. Ferner seien die Formalitäten vor der Einreise insbesondere bei Bewerbern, die nicht aus der EU kämen, sehr umfangreich. Nach erfolgter Einreise müsse der Arbeitgeber bei diversen Behördengängen dabei sein. Auch der zeitliche Aspekt spiele eine Rolle: „Die Vorlaufzeit für einen ausländischen Freiwilligendienst beträgt oftmals mehrere Wochen, Monate und mitunter auch bis zu einem Jahr, bis der Freiwillige alle nötigen Unterlagen und Nachweise zur Hand hat, um einreisen zu dürfen. In dieser Zeit hält der Arbeitgeber nicht besetzte Stellen und gegebenenfalls auch Unterkünfte frei.“

Laut Laura Kuhlmann setze sich die Lebenshilfe Syke jedoch derzeit sehr intensiv mit dieser Thematik auseinander. „Denn wir haben im vergangenen Jahr schon eine sehr positive Erfahrung gemacht: Bei unserem familienentlastenden Dienst in Syke ist eine Freiwillige aus Indonesien im Einsatz, die sich innerhalb kürzester Zeit sehr gut eingelebt hat. Bei ihr haben die Eingewöhnung und die Behördengänge mit Unterstützung der Einrichtung super geklappt. Sie ist eine Bereicherung und fühlt sich so wohl, dass sie im Anschluss gerne in Deutschland bleiben möchte.“

Kontakt

Wer noch nicht weiß, wie es nach seinem Schulabschluss weitergehen soll, kann sich bei Leiterin Catrin Clasen unter Telefon 04251/3436 oder per E-Mail an weserschule@lebenshilfe- syke.de für ein Freiwilliges Soziales Jahr in der Weserschule Hoya (Sonnenweg 4) bewerben. Laut ihr könne das FSJ gut zur Überbrückung zum Studium als Wartesemester, als praktisches Jahr zur Erlangung der Fachhochschulreife oder zur Berufsfindung genutzt werden.