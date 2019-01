Landrätin Anja Altmann: „Frauen und Männer sind gleich, keiner ist besser“

Zu 100 Jahren Frauenwahlrecht

+ © Horst Friedrichs Restlos ausverkauft waren die Publikumsreihen im Filmhof Hoya, als dort am Samstag ein Frühstückskino zum Thema „100 Jahre Frauenwahlrecht in Deutschland“ stattfand. Begrüßungsansprachen hielten (von links) die Gleichstellungsbeauftragte der Samtgemeinde Grafschaft Hoya, Ursula Priggen-de Riese, Samtgemeindebürgermeister Detlef Meyer, die stellvertretende Landrätin Anja Altmann und die Gleichstellungsbeauftragte des Ladkreises Nienburg, Petra Bauer. © Horst Friedrichs

Hoya - Von Horst Friedrichs. Anja Altmann ist die erste Frau, die zur Stellvertreterin des Nienburger Landrats gewählt wurde. So war sie geradezu prädestiniert, als Repräsentantin des Landkreises an der Eröffnung einer Veranstaltung teilzunehmen, die am Samstagvormittag im Filmhof Hoya stattfand: „100 Jahre Frauenwahlrecht in Deutschland“ war das Thema eines Frühstückskinos, zu dem die Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Nienburg, Petra Bauer, und die Gleichstellungsbeauftragte der Samtgemeinde Grafschaft Hoya, Ursula Priggen-de Riese, eingeladen hatten.