Eröffnung der Ausstellung „Memories are made of this“ von Brigitte Tast

„Memories are made of this“ heißt die Fotoausstellung, die sie im „Fothoya“ eröffneten (von links): Galeriebetreiber Klaus Günter Völker, Künstlerin Brigitte Tast und Medienpädagoge Jürgen Fiege.

Hoya - Dean Martins Song „Memories are made of this“ war ein Welthit. 1955 auf den Markt gekommen, wurde er von vielen Künstlern interpretiert – auch von Freddy Quinn als „Heimweh“ oder „Brennend heißer Wüstensand“ und auch von Rosel Zech (1940-2011) auf der Kinoleinwand. Die Schauspielerin Rosel Zech, in Berlin geboren und in Hoya aufgewachsen, sang das Lied als Hauptdarstellerin in dem Film „Die Sehnsucht der Veronika Voss“ von Rainer Werner Fassbinder. Klaus Günter Völker, Betreiber der Galerie „Fothoya“ an der Hoyaer Deichstraße, spielte eine Aufnahme von „Memories are made of this“ am Freitagabend zur Eröffnung einer Fotoausstellung mit ebendiesem Titel.

Die Fotokünstlerin Brigitte Tast zeigt in Völkers Galerie zwei Serien mit Schwarz-Weiß-Aufnahmen über die Schauspielerin Sybille Schmitz (1909-1955). Deren tragisches Leben regte Fassbinder zu seinem Leinwanddrama „Die Sehnsucht der Veronika Voss“ an; er engagierte Rosel Zech als Hauptdarstellerin des Films und ließ sie in einer Bühnenszene Dean Martins Welthit singen. Mit Veronika Voss, gespielt von Rosel Zech, schloss sich der Kreis der Erinnerungen an das Schicksal der in ihren letzten Lebensmonaten in Vergessenheit geratenen Schauspielerin Sybille Schmitz.

Erinnerungen sind denn auch die einzige Assoziation, die sich mit dem Schlager und der Fotoausstellung über den Personenkreis Sybille Schmitz – Veronika Voss – Rosel Zech verbinden lassen. Denn Dean Martins Liedtext war ein halbreligiöser Lovesong, in die Form eines Kochrezepts gegossen: „Man nehme einen jungen, zarten Kuss, füge eine heimliche Nacht der Glückseligkeit hinzu, ein Mädchen, einen Jungen, etwas Kummer, etwas Freude – und serviere es großzügig mit seinem Segen von oben“, heißt es da unter anderem. Freddy Quinns deutsche Version handelt indessen vordergründig vom Heimweh eines Mannes, der auf „brennend heißem Wüstensand“ darben muss.

Nichtsdestoweniger war das Todesjahr der Schauspielerin Sybille Schmitz zugleich das Erscheinungsjahr der „Memories“. Brigitte Tast, die in der Nähe von Hildesheim lebt, spannt in den beiden Fotoserien ihrer Hoyaer Ausstellung zugleich den Bogen zu einer weiteren Schauspielerin: Maria Schubert. Mit ihrer Hilfe als Darstellerin erarbeitete Tast jene zwei Fotoserien, die sie als „bewusst assoziativ zu Sybille Schmitz angelegt“ bezeichnet. Die erste Serie entstand bereits 2015, während die zweite, die sich Sybille Schmitz’ Film „Fährmann Maria“ widmet, seit Freitag in Hoya zum ersten Mal gezeigt wird.

„Brigitte Tasts Fotos sind nie plakativ, sie drängen zur Auseinandersetzung“, sagte Medienpädagoge Jürgen Fiege (Bremen) am Freitagabend in seiner Begrüßungsansprache vor einer großen Schar von Gästen. Und: „Ihre Fotos wollen gelesen werden, verweigern die Eindeutigkeit, lassen Interpretationen zu, ja, fordern sie geradezu heraus. Das macht sie im Wortsinn sehenswert.“

Mit viel Beifall bedacht wurde Hoyas Ehrenbürgerin Irene Möller, die zur Ausstellungseröffnung einige humorgewürzte aber auch anrührende Erinnerungen an Rosel Zech beitrug, deren Elternhaus an der Deichstraße, in der Nachbarschaft des Filmhofs, steht.

Die Fotos sind bis Freitag, 5. Oktober, in der Galerie „Fothoya“ (Deichstraße 86) zu sehen: werktags von 10 bis 18 Uhr oder nach Vereinbarung unter Telefon 04251/2289.