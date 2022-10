Weitere 214 Flüchtlinge kommen nach Hoya: Samtgemeinde benötigt Hilfe bei Unterbringung

Von: Nala Harries

Teilen

Auf dem Jübberhof in Hassel sind laut Angaben von Besitzer Herman Zerbin aktuell 56 Flüchtlinge untergebracht. Darunter vier Großfamilien mit zahlreichen Kindern. © nala harries

Samtgemeinde – 522 Flüchtlinge sind aktuell in der Samtgemeinde Grafschaft Hoya untergebracht. „So hoch war die Zahl noch nie“, meint Uwe Back, Fachbereichsleiter des Bürgerservice. Darunter seien neben den Asylbewerbern aus Syrien, dem Irak, Afghanistan und dem Iran auch 210 ukrainische Schutzsuchende, die aufgrund des Krieges aus ihrem Heimatland fliehen mussten.

Und es sollen in den nächsten Monaten noch einmal fast genauso viele kommen. „Wie das möglich sein soll, dass können wir aktuell noch nicht sagen“, äußert sich Back besorgt über die bevorstehende Herausforderung, jedem der Neuankömmlinge ein Dach über dem Kopf anbieten zu können.

Die Zahl der ukrainischen Flüchtlinge in der Samtgemeinde sei jedoch auch schon einmal höher als 210 gewesen. „Wir haben bereits 250 Ukrainer aufgenommen. 40 sind aber schon wieder abgereist – entweder in andere Städte oder wieder zurück nach Hause. Die Gründe dafür sind unterschiedlich“, erläutert Back.

Mit Blick auf die in den nächsten Monaten zusätzlich ankommenden Menschen, gestalte sich die Wohnraumsituation allerdings schwierig. Bisher habe die Samtgemeinde die Einrichtung einer Gemeinschaftsunterkunft vermeiden können, ob dies auch weiterhin gelinge, sei unklar. Falls es nötig sein sollte, könne man jedoch auf eine große Liegenschaft zurückgreifen, in der zusätzlich 30 bis 40 Personen einquartiert werden könnten, sagte Back in einem vorherigen Gespräch. Das Ganze sei bereits abgestimmt, sodass im Notfall alles schnell in die Wege geleitet werden könne. Auf diese Möglichkeit wolle er jedoch erst zurückgreifen, wenn alle anderen Optionen ausgeschöpft sind.

Daher ruft der Fachbereichsleiter nun noch einmal ausdrücklich die Bürger dazu auf – sofern sie Räumlichkeiten anbieten können – sich bei der Samtgemeinde zu melden. Potenzielle Vermieter nehmen dafür Kontakt mit Rathausmitarbeiterin Bianca Meier unter Telefon 04251/81531 oder per E-Mail an b.meier@hoya- weser.de auf. „Wir sind für jeden dankbar, der uns etwas anbieten kann“, unterstreicht Back die derzeitigen Probleme. Nach einem früheren Aufruf hatten sich bereits mehrere hilfsbereite Bürger bei ihm gemeldet, um privaten Wohnraum für die Flüchtlinge anzubieten (wir berichteten). Back hofft darauf, dass sich nun noch weitere melden werden, um ihre Hilfe anzubieten.

Bisher sei es der Samtgemeinde Grafschaft Hoya stets gelungen die Flüchtlinge in den eigens dafür vorgesehenen Wohnungen unterzubringen, doch wenn noch weitere 214 Menschen in den nächsten Monaten kämen, werde es eng. „Es ist derzeit eine schlimme Situation, nicht nur für die Flüchtlinge, sondern auch für die Gemeinden, für die es sich immer schwieriger gestaltet, die Schutzsuchenden unterzubringen“, sagt der Fachbereichsleiter des Bürgerservice.

Umso mehr freut es ihn, dass einige der in der Samtgemeinde lebenden Flüchtlinge vor Ort bereits Fuß gefasst haben und selbst eine Wohnung anmieten konnten.

Für ihre erfolgreiche Integration zeichnet unter anderem der Arbeitskreis „Brot und Salz“ verantwortlich, der beispielsweise bei Behördengängen, Arztbesuchen oder anderen größeren und kleineren Problem hilft. Die Ehrenamtlichen zeigen den Schutzsuchenden unter anderem auch, wie sie sich vor Ort zurechtfinden oder helfen ihnen beim Eintritt in die Arbeitswelt. „Aber die Mitglieder des Arbeitskreises werden langsam müde“, zeigt sich Back verständnisvoll und spricht in diesem Zuge seinen Dank für das große ehrenamtliche Engagement aus. Mit rund 25 bis 30 aktiven Mitgliedern sei die Betreuung der Flüchtlinge kaum noch zu schaffen, meint er. Daher werde auch an dieser Stelle um Unterstützung gebeten. Wer sich diesbezüglich engagieren möchte, könne sich unter anderem in der Rathauszentrale unter Telefon 04251/8150 melden.

Neben dem Angebot des Arbeitskreises „Brot und Salz“ gebe es auch einige Sprachkurse in der Samtgemeinde, wie beispielsweise in Hoya und Hassel. Auch die Volkshochschule biete Workshops an und würde dafür einen entsprechenden Dozenten stellen, berichtet Back. All die Angebote würden direkt über das Jobcenter vermittelt werden.

Kontakt zum Arbeitskreis

Wer eine Patenschaft bei „Brot und Salz“ übernehmen oder einfach ehrenamtlich mithelfen möchte, kann sich bei der Arbeitskreis-Vorsitzenden Renate Paul unter Telefon 0173/6087851 melden. Voraussetzungen dafür sind ein großer Maß an Empathie sowie ein gesunder Menschenverstand und viel Geduld.